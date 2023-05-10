《燈火闌珊》導演監製專訪：當璀璨霓虹漸成往事　應當不只懷緬

【港產片/電影/燈火闌珊/霓虹】不論是看以前8、90年代港產片，抑或是外國電影中香港場景，霓虹燈元素幾乎無法避免，儼然是香港一張視覺名片。但隨著社會變遷，昔日璀璨街景漸成往事。若然無法停止霓虹燈清拆過程，我們是否就只能懷緬？新晉導演曾憲寧和監製陳心遙想法顯然不同，而劇情片《燈火闌珊》便是他們交出的一張答卷。



《燈火闌珊》海報（imdb）

劇情簡介：江美香（張艾嘉飾）一直掛念亡夫楊燦鑣（任達華飾），偶然下發現他霓虹燈工場鎖匙，在那裡遇到他的學徒Leo（周漢寧飾），並在Leo口中得知楊燦鑣一直有一個心願，想重造某個已拆除的霓虹燈牌，所以她逐漸了解不同霓虹燈招牌背後故事，更開始親手燒製霓虹光管。



可能是唯一一部霓虹燈主題電影

霓虹燈可以說是《燈火闌珊》最重要元素，原來是導演靈機一動之下選擇：「最初是想講喪偶，我一邊搜集關於喪偶的故事，同時思考有甚麼可以代表香港。結果有一次坐車，我記得是巴士下層，看到一個半熄招牌在眼前劃過，突然腦海裡叮一聲，便開始研究用霓虹燈作主題可行性。」

《燈火闌珊》導演曾憲寧（攝：歐嘉樂）

「我愈挖就覺得愈吸引，慢慢在過程中發現——喪偶本質是想表達一種失去的情緒，而霓虹燈也是一樣，是一個慢慢消失的狀態，兩件事在主題上同步，所以嘗試將它們融合在一起。」

對於香港觀眾來說，霓虹燈固然不會陌生，但以霓虹燈作為主軸之影視作品卻似乎寥寥無幾，監製陳心遙笑言：「我常說這部戲像個使命，我們在這樣一個環境下，這可能會是最後一部，甚至可能是唯一一部以霓虹燈作為主題的電影。」

8月16日，位於佐敦的兩塊霓虹燈招牌被政府勒令清拆，市民在招牌亮燈的最後一晚前來拍照留念。（李澤彤攝）

「像《古惑仔》之類90年代港產片，只要是有街景，我們一定會有霓虹燈，根本無法避免，也沒有必要避免。霓虹燈是香港的視覺特色，就像你約人出門，對方一定會穿一件漂亮衣服赴約，對於香港來說，這件衣服便是霓虹燈。只要見到霓虹燈，無論是珠寶金行、還是食肆，一見到招牌上繁體字，就知道這是香港。」

雖然在拉斯維加斯、日本等地還能看到霓虹燈，但對他來說，香港霓虹燈卻不太一樣：「香港街道很窄，80、90年代亦沒有什麼規管，所以當時尖沙咀彌敦道整條路都是霓虹燈伸展開來，畫面真的很奇幻。以人類學角度來說，這種視覺特色是源自本地文化，是香港多姿多彩、亂中有序的一種文化呈現，亂得來有一種獨特美感。」

《燈火闌珊》監製陳心遙（攝：歐嘉樂）

只要見到霓虹燈，無論是珠寶金行、還是食肆，一見到招牌上繁體字，就知道這是香港。 《燈火闌珊》監製陳心遙

製作組肉身探路

若留意近年新聞，會發現幾乎每幾個禮拜便有霓虹招牌被清拆，實景不斷消失，要重新呈現璀璨景象便需要花大量功夫。製作團隊不僅找遍歷史影像，還需要靠自己親身『掃街』：「有很多人嘗試做霓虹燈集合地圖，但都不成功，只能做局部，實在變得太快了。當你記錄好，還沒能出版，很多招牌就被清拆了。所以後來是基本看一看，便開始掃街。」

《燈火闌珊》劇照

「我會先用Google街景看一次，大多數時候是我和攝影師兩個人肉身走過去，一有空我們就一晚掃一個區，但譬如灣仔比較大便要掃個兩三晚。再不拍就沒有了，所以很緊迫想趕緊完成。」

這可能會是最後一部，甚至可能是唯一一部以霓虹燈作為主題的電影。 《燈火闌珊》監製陳心遙

既然是圍繞霓虹燈展開的故事，自然也免不了向霓虹燈師傅取經，導演表示要「撬開他們嘴巴」相當不易：「如果單單是打電話去問，他們會對我說『我們沒甚麼要說，沒有人想知道我們的事』，很快掛斷你電話。我們上工場也試過『摸門釘』，總之是各式各樣不容易，最後才能接觸他們聊天。」

任達華飾演的霓虹燈師傅鑣叔，在工作時也有展現角色輕鬆愉快的舞步。（《燈火闌珊》電影劇照）

「和他們聊天是隨波而流，不會一次過就能得到所有答案。我覺得這是他們一種低調做派，和現在大家想建立自己品牌的想法很不同。當我們問他們做過什麼招牌，他們會含糊其辭，不會搶功勞：『不是我做的啊，很多人一起做的。』我便是通過這些零碎片段漸漸組合成主角楊燦鑣這麼一個人。」

不應只是懷緬

《燈火闌珊》上映後，不少影評將焦點放在本土情懷，曾憲寧坦言：「我自己拍這部戲時，能理解觀眾會覺得這部戲大部分是一種懷緬、回憶，我自己意圖不止是這樣，整個故事都是在探索、探討：失去一些東西時可以怎樣呢？很多東西的消逝無法被阻止，但在這個現實下，是否就沒有可做之事呢？」

《燈火闌珊》劇照

對她來說，並不是簡單慨嘆失去就完結，「其實是不是有一些方法可以找最美、最精華、技藝最主要部分，或是某個價值觀最重要之處是哪裡呢？如果我們有辦法提煉這些東西，讓它們以另一個方式存在，是不是可以彌補失去、或者讓它們不完全消失？片中人便是在做這樣的事情。重現遺願看似不切實際，但無論成功與否，他們都已經用自己方法將某種價值觀保留下來。」

「我當然不能重現以前彌敦道，但我嘗試通過這樣一個故事，讓觀眾記起——原來香港以前是這樣的，原來香港失去了這麼多霓虹燈，某種意義上也是讓它們再活一次。」她想這只是面對芸芸失去之物的其中一種方法，但更想鼓勵觀眾用同樣態度面對，「這會比單單懷舊更積極一些。」