不實用才夠有趣！日本陶藝家製作搞笑「新文玩」貫徹無用之用哲學

撰文：梁嘉欣
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【日本/陶藝/茶道/搞笑】如果用陶器一本正經地搞笑，效果會如何？一般說到陶器我們會想到各種實用場景，但日本陶藝家福本步（Ayumi Fukumoto）卻反其道而行之，創作一系列無厘頭「福克魔陶器」，譬如是只裝士多啤梨的蛋糕碟、方便大家隨時澆水的盆栽手錶，陪你上廁所的「廁紙天使」等等，「無用」得來腦洞之大又讓人嘖嘖稱奇，不如來看看你最喜歡哪一款？

福本步作品（Fukumo Touki官網截圖）

陶藝搞笑全靠教授指點

這些陶器全來自福本步自創品牌「福克魔陶器」（フクモ 陶器），產品乍一看像是昂貴古玩，但仔細一看卻發現不太正常。她在品牌網頁上寫道：「我們福克魔陶器覺得絲毫無用的最珍貴，所以會繼續生產無用產品。還改良了已經無用的舊工具（讓它們）更無用，這些產品叫『新式古玩』。」品牌所有產品均貫徹「無用」哲學，那麼是什麼讓藝術家走上無厘頭之路？

福本步作品（Fukumo Touki官網截圖）

原來是受她大學教授啟發。當時她在多摩美術大學修讀陶藝，但老師完全沒有教她製作正統器皿，反而讓她製作像雕塑一般神秘藝術品。老師還對她說：「無論用什麼素材，都要製作出讓人發笑之物。讓人生氣和高興很容易，但是搞笑卻很難，就朝著那個方向前進吧。」

福本步「附飯咖喱盤子」（koreyan）
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在一番深思熟慮後，她製作了這款充滿惡趣味「附飯咖喱盤子」。當有咖喱在盤子上時，看起來是一般咖喱飯，但只要嘗試挖一口飯吃，便會發現無論怎樣都撬不動米飯。因為米飯是和盤子一體燒製而成，所以只能享用咖喱，好在把盤子翻過來，就能當作一般食器使用。作品獲不少好評，藝術家便自此一心用陶藝搞笑，製作了只能雖然看起來像是士多啤梨蛋糕，但實際上只能裝士多啤梨的蛋糕碟、和咖喱盤一脈相承之「附醋飯生魚片盤子」等食器，讓她在社交媒體上大受歡迎。

引領潮流新茶具

「福克魔陶器」業務不止食器，茶具也是陶藝家開發領域之一，當然也不走尋常路。日本庭院講究「借景」，福本步直接把這個概念套用到茶具中，創作讓你看見對面風景之「借景橋」；如果對面是帥哥美女，那麼可以讓你窺探賓客的「借景茶杯」便大派用場。

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以排洩系統作為靈感之一系列作品則命名為「不飲茶具」，大概目標顧客是不喝茶人群。藝術家稱這些產品為「未來茶具」，甚至考慮到大家在外太空無重力生活狀態，設計了世上第一款手錶型抹茶杯。雖然看起來無用至極，但這些茶具卻可以實際投入使用，陶藝家為此舉辦過喫茶會，甚至採用高科技讓陶器運送茶到賓客面前。

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「潮到風濕」時髦配飾

如果抹茶手錶對你來說不夠新潮，福本步還設計了各種「潮到風濕」時髦配飾，譬如讓你隨時澆水的盆栽手錶和戒指、觥籌交錯間能隨時掏出下酒菜的碟形手鐲、可以隨身攜帶調味品之劃時代瓶型手鐲等，只要戴上這些配飾，包保你成為全場焦點。

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福本步喜歡各種舊古董和中國陶器，於是自己也開發不少有趣文玩。「福克魔陶器」官網產品範例十足妖怪圖鑒，有守護廁紙的「廁紙天使」、陶瓷福星在你面前靈魂出竅，還想像了虛構民俗節目來創作不同祭祀用品和樂器。在她陶藝世界裡，現實和虛構不存在界限，一切好玩至上。

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藝術家腦洞還在不斷拓展中，如果對她作品有興趣，不妨到「福克魔陶器」官方網站和她Twitter了解更多。

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