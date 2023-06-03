聽我的電波吧、關於周日晚上　談今季廣播劇題材的逆襲｜湯禎兆

今季不知為何，在不同的日劇中，反而看到廣播劇的小眾作用被正面勾勒出來。先前提及的《聽我的電波吧！》，固然是以主角美奈玲的型格女性為招徠賣點，但與此同時看成為電台為本的職場劇也無不可，尤其是經營深夜節段的雞肋環節，如何殺出血路委實是一門學問。

文：湯禎兆｜原題：廣播劇的逆襲



事實上，這一類針對冷門小眾媒體生死的作品，一直長存生根，我想起１９年芳根京子的《請勿轉台》，正是以北海道的地方電視台的收視垂死戰為題材，也借此帶出收視率與節目質素的思考關係。

今季另一黑馬作品，是著名編劇岡田惠和執筆的《關於周日晚上……》，講述三名同時天涯淪落人的女子物語——岸田、野田及樋口各自有自己的煩惱，而且也身陷無力解窘的日常生活苦海循環。解結的契機竟然就在於一個電台節目，此節目會為聽眾辦一些巴士旅行團活動，三人也由此而認識，同時成為好友。更因為了紀念美好的相遇，於是一齊買了彩票，而岸田的更中了大獎！大額彩金會否可改變她們的悲情人情，大抵是岡田惠和未來想處理的焦題。但我怎也想不到，忽然之間廣播劇竟成了今季的流行劇材切入點呢！

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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