人工智能指令比武大會開鑼！或成新職業出路　具體有什麼技巧？

【AI/人工智能/Midjourney】隨著人工智能技術漸趨成熟,AI工具可以寫文、生成圖片,甚至已經分別贏得攝影大賽以及繪畫大賽冠軍,不少人擔心自己因此飯碗不保。但若然打不過,那倒不如加入?



早前有人活用AI技術提議出一種新競技,參賽者需要因應任務提示,想出文本指令讓AI生成圖片,再又觀眾選出優勝者。原來文本指令設計可能是未來設計師、藝術家新面向?要寫出好指令,當中又有什麼竅門?



Prompt Battle現場圖片(圖片來源:Prompt Battle官網, Photo: Robert Hellwig)

目前大部分AI製圖軟件譬如是DALL·E 2、Midjourney等都是生成式人工智能,輸入特定文字指令後,就能獲得不同圖片。這種指令一般被稱為「Prompt」,一位德國藝術家和設計系教授由此獲得啟發,一種名為「Prompt Battle」的新競技便應運而生。

在比賽中,參賽者會進行一對一對決,根據一段任務描述,想出最恰當的AI文本指令讓程式生成圖片,再看哪張圖片更受現場觀眾喜愛,勝者會參加下一輪對決,最終選出該次比賽冠軍。目前主辦方已舉行兩次線下活動,參賽者在面對面兩部電腦中進行實時對決,不僅考驗隨機應變技巧,無疑也是一種心理戰。輸入文本會在一旁顯示屏中向觀眾展示,因應圖片、文本作出判斷便成現場觀眾的功課。如果看過Rap Battle,想必不會對這種競技模式感到陌生。

雖說同是用AI生成圖片,但是結果可以大不同。比如當任務描述是「設計一張水果和動物混合的圖片」,那麼用什麼水果、什麼動物作為圖片一部分,細緻到圖片風格如何,要參考什麼已有圖片,是以照片還是繪畫方式呈現也交由參賽者決定,甚至光源要從什麼方向照射、構圖又如何,種種都要由參賽者決定,不失為一種學問。

Prompt Battle現場圖片(圖片來源:Prompt Battle官網, Photo: Robert Hellwig)

具體有什麼技巧?

實際上,不少人提議「Prompt Engineer」,即「指令工程師」成為一種全新職業。這些工程師要能夠將腦中畫面以AI程式呈現出來,需要有足夠聯想、構思能力,亦需要通曉各種藝術、文學作品作為參考,並了解受眾喜愛風格。所需要技巧和設計師、藝術家、作家、撰稿人等創意行業有所重疊,有可能成為一種職業新出路。

Open AI指令範例(網頁截圖)

要熟用這些製圖工具,具體又有什麼技巧?如想圖片和內心所想盡量接近需要大量考量,包括:藝術風格(到底是動漫還是科幻風格?)、參考藝術家(Andy Warhol還是莫內?)、圖片細節要求(要有氛圍感還是要求圖片細節清晰?)、用什麼生成、照明風格(電影風格、柔光、直面照射等都各有不同)、鏡頭位置(具體什麼角度?拍廣角還是人像?)、模擬什麼器材、拍攝風格(魚眼、寶麗來、或是某種老電影風格?)、ISO、解像度、圖片比例.....

如此,指令可能是一大段文字,具體可以參考免費指令生成網站promptmakr的這個示例:

Midjourney作品範例(promptmakr)

lots or people in front of a military vehicle, food distribution, apocalyptic, chaos, foggy, fantastic backlight, fight, Octane render, back light, cinematic, ISO 400, 8K, --chaos 100 --s 2500 --q 1 --ar 4:5

(編譯:很多人在軍方車輛前、分發食物、末日、混亂、濃霧、奇幻背光、打鬥、Octane render、背後光源、電影的、ISO 400,8K--chaos 100 --s 2500 --q 1 --ar 4:5)



指令可能性無限,在此無法全部羅列,用什麼生成軟件亦可能令圖片有所不同,具體就需要讀者親自嘗試。若是對這個議題有興趣,不妨一看「Prompt Battle」主辦方舉行的這個網上工作坊,可能會有新得著。