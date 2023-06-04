人工智能指令比武大會開鑼！或成新職業出路　具體有什麼技巧？

【AI/人工智能/Midjourney】隨著人工智能技術漸趨成熟，AI工具可以寫文、生成圖片，甚至已經分別贏得攝影大賽以及繪畫大賽冠軍，不少人擔心自己因此飯碗不保。但若然打不過，那倒不如加入？



早前有人活用AI技術提議出一種新競技，參賽者需要因應任務提示，想出文本指令讓AI生成圖片，再又觀眾選出優勝者。原來文本指令設計可能是未來設計師、藝術家新面向？要寫出好指令，當中又有什麼竅門？



Prompt Battle現場圖片（圖片來源：Prompt Battle官網, Photo: Robert Hellwig）

目前大部分AI製圖軟件譬如是DALL·E 2、Midjourney等都是生成式人工智能，輸入特定文字指令後，就能獲得不同圖片。這種指令一般被稱為「Prompt」，一位德國藝術家和設計系教授由此獲得啟發，一種名為「Prompt Battle」的新競技便應運而生。

在比賽中，參賽者會進行一對一對決，根據一段任務描述，想出最恰當的AI文本指令讓程式生成圖片，再看哪張圖片更受現場觀眾喜愛，勝者會參加下一輪對決，最終選出該次比賽冠軍。目前主辦方已舉行兩次線下活動，參賽者在面對面兩部電腦中進行實時對決，不僅考驗隨機應變技巧，無疑也是一種心理戰。輸入文本會在一旁顯示屏中向觀眾展示，因應圖片、文本作出判斷便成現場觀眾的功課。如果看過Rap Battle，想必不會對這種競技模式感到陌生。

雖說同是用AI生成圖片，但是結果可以大不同。比如當任務描述是「設計一張水果和動物混合的圖片」，那麼用什麼水果、什麼動物作為圖片一部分，細緻到圖片風格如何，要參考什麼已有圖片，是以照片還是繪畫方式呈現也交由參賽者決定，甚至光源要從什麼方向照射、構圖又如何，種種都要由參賽者決定，不失為一種學問。

Prompt Battle現場圖片（圖片來源：Prompt Battle官網, Photo: Robert Hellwig）

具體有什麼技巧？

實際上，不少人提議「Prompt Engineer」，即「指令工程師」成為一種全新職業。這些工程師要能夠將腦中畫面以AI程式呈現出來，需要有足夠聯想、構思能力，亦需要通曉各種藝術、文學作品作為參考，並了解受眾喜愛風格。所需要技巧和設計師、藝術家、作家、撰稿人等創意行業有所重疊，有可能成為一種職業新出路。

Open AI指令範例（網頁截圖）

要熟用這些製圖工具，具體又有什麼技巧？如想圖片和內心所想盡量接近需要大量考量，包括：藝術風格（到底是動漫還是科幻風格？）、參考藝術家（Andy Warhol還是莫內？）、圖片細節要求（要有氛圍感還是要求圖片細節清晰？）、用什麼生成、照明風格（電影風格、柔光、直面照射等都各有不同）、鏡頭位置（具體什麼角度？拍廣角還是人像？）、模擬什麼器材、拍攝風格（魚眼、寶麗來、或是某種老電影風格？）、ISO、解像度、圖片比例.....

如此，指令可能是一大段文字，具體可以參考免費指令生成網站promptmakr的這個示例：

Midjourney作品範例（promptmakr）

lots or people in front of a military vehicle, food distribution, apocalyptic, chaos, foggy, fantastic backlight, fight, Octane render, back light, cinematic, ISO 400, 8K, --chaos 100 --s 2500 --q 1 --ar 4:5

（編譯：很多人在軍方車輛前、分發食物、末日、混亂、濃霧、奇幻背光、打鬥、Octane render、背後光源、電影的、ISO 400,8K--chaos 100 --s 2500 --q 1 --ar 4:5）



指令可能性無限，在此無法全部羅列，用什麼生成軟件亦可能令圖片有所不同，具體就需要讀者親自嘗試。若是對這個議題有興趣，不妨一看「Prompt Battle」主辦方舉行的這個網上工作坊，可能會有新得著。