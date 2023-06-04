對語言文學的讚歌　著名攝影師旅行中定格各地人們閱讀時忘我瞬間

「我不禁感到，那些在閱讀中感到忘我的人們臉上，總有一些光彩奪目的東西。」──美國旅行作家和小說家 Paul Theroux



美國攝影師及攝影記者 Steve McCurry 無疑是當代攝影界最具代表性的人物之一，其作品〈阿富汗女孩〉 登上《國家地理》雜誌 1985 年 6 月號的封面，一雙綠色眼睛自此烙印在社會的記憶深處。1986 年加入馬格蘭攝影通訊社，McCurry 以成熟的紀錄形式，超越了語言隔閡和文化衝突，講述著他所捕捉的鮮明圖像，而其中總是保有人性的元素。

文：moom bookshop｜圖片來源：《On Reading》



Steve McCurry《On Reading》（圖片來源：https://moom.cat/l/mEwgpT）

Steve McCurry《On Reading》（圖片來源：https://moom.cat/l/mEwgpT）

本書《On Reading》匯集 Steve McCurry 在近四十年的旅行中拍攝的照片，看向閱讀的永恆姿態。橫跨不同國家和地域，無論青年或長者，富人或窮人，從事神聖抑或世俗的工作者，McCurry 記錄下人類於閱讀行為的普遍性；在咖啡館、公園、寺廟、飛機上和街頭，從報紙、詩歌、教科書、小說、歷史書到信件，人們沉浸在文字的短暫瞬間，於 McCurry 的鏡頭底下一一定格，成為對於語言文學所帶來巨大力量的頌揚。

Steve McCurry《On Reading》（圖片來源：https://moom.cat/l/mEwgpT）

Steve McCurry《On Reading》（圖片來源：https://moom.cat/l/mEwgpT）

Steve McCurry《On Reading》（圖片來源：https://moom.cat/l/mEwgpT）

如攝影師在書的開頭所言，《On Reading》實為向匈牙利攝影師 André Kertész 於 1971 年出版的同名攝影集《On Reading》致敬，當時的 McCurry 三十歲出頭，住在 Kertész 曾經居住的紐約大樓裡，為大廳裡展示的照片所著迷。《On Reading》書中為每一張照片提供地點資訊；亦邀請美國旅行作家和小說家 Paul Theroux 為本書撰寫序言。

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（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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