對語言文學的讚歌　著名攝影師旅行中定格各地人們閱讀時忘我瞬間

撰文：moom bookshop
出版：更新：

「我不禁感到，那些在閱讀中感到忘我的人們臉上，總有一些光彩奪目的東西。」──美國旅行作家和小說家 Paul Theroux

美國攝影師及攝影記者 Steve McCurry 無疑是當代攝影界最具代表性的人物之一，其作品〈阿富汗女孩〉 登上《國家地理》雜誌 1985 年 6 月號的封面，一雙綠色眼睛自此烙印在社會的記憶深處。1986 年加入馬格蘭攝影通訊社，McCurry 以成熟的紀錄形式，超越了語言隔閡和文化衝突，講述著他所捕捉的鮮明圖像，而其中總是保有人性的元素。
文：moom bookshop｜圖片來源：《On Reading》

Steve McCurry《On Reading》（圖片來源：https://moom.cat/l/mEwgpT）
Steve McCurry《On Reading》（圖片來源：https://moom.cat/l/mEwgpT）

本書《On Reading》匯集 Steve McCurry 在近四十年的旅行中拍攝的照片，看向閱讀的永恆姿態。橫跨不同國家和地域，無論青年或長者，富人或窮人，從事神聖抑或世俗的工作者，McCurry 記錄下人類於閱讀行為的普遍性；在咖啡館、公園、寺廟、飛機上和街頭，從報紙、詩歌、教科書、小說、歷史書到信件，人們沉浸在文字的短暫瞬間，於 McCurry 的鏡頭底下一一定格，成為對於語言文學所帶來巨大力量的頌揚。

Steve McCurry《On Reading》（圖片來源：https://moom.cat/l/mEwgpT）
Steve McCurry《On Reading》（圖片來源：https://moom.cat/l/mEwgpT）
Steve McCurry《On Reading》（圖片來源：https://moom.cat/l/mEwgpT）

如攝影師在書的開頭所言，《On Reading》實為向匈牙利攝影師 André Kertész 於 1971 年出版的同名攝影集《On Reading》致敬，當時的 McCurry 三十歲出頭，住在 Kertész 曾經居住的紐約大樓裡，為大廳裡展示的照片所著迷。《On Reading》書中為每一張照片提供地點資訊；亦邀請美國旅行作家和小說家 Paul Theroux 為本書撰寫序言。

+8

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

尋書地圖——

延伸閱讀——

猫と喫茶店｜攝影師帶你走進可愛貓咪喫茶店　活招牌多是流浪貓？

+10

攝影師十年不輟為日本高齡長輩送餐　不僅讓人充飢還有這一用途？

+9
雇用500位演員喬裝平民　美軍模擬的伊拉克阿富汗村落是怎樣的？人為什麼要旅行？　紀實攝影大師觀察物慾和消費文化所支配世界每張照片都是鮮活日常的見證　得獎攝影師30年間記錄世界悲歡善惡曾憑海街日記獲日奧最佳攝影獎　是枝裕和御用攝影師還拍過什麼？土門拳抓拍二戰後東京小朋友面容　紀實攝影見證日本最動蕩時期龐克教母Patti Smith影像紀年　最純粹方式篩出數十年間經典畫面
攝影
書籍介紹