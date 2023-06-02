西方油畫中猶見水墨形態　被稱中國近代畫家例外的丁衍庸｜開卷樂

丁衍庸（丁公）1956年受時任新亞書院校長錢穆邀請，與陳士文共同創辦藝術科，可算是現時中文大學藝術系的「開山始祖」。上回提介紹了丁公的學生徐志宇所寫的《丁衍庸的後半生》一書，講述丁衍庸的生平及對香港高等藝術教育的貢獻，今回會詳細講述丁公的教學和創作風格。

文：香港電台開卷樂｜原題：《丁衍庸的後半生》－中西藝術的結晶



教畫、傳畫

丁公有其獨特的教學方法：一面示範繪畫，一面能同時改畫，一節課中畫二三十幅作品亦作等閒。徐志宇憶述丁公教油畫不帶任何畫具，隨手從學生的油畫箱拿起畫筆便能短時間內完成六呎乘四呎油畫〈浴罷〉，可見他創作力與執行力之強。另一幅〈牛頭馬面〉原來是丁公在課堂上畫完鍾馗後，一個學生「口多多」說不如畫牛頭馬面，丁公聽了便即席揮毫，更在畫中題了首打油詩，這幅畫成為了今日香港藝術館的館藏。

丁衍庸〈牛頭馬面〉

丁公的畫受到不少收藏家青睞，且有價有市，但丁公從不吝嗇自己的畫作，常將之送予學生和朋友。他更認為現時的畫作總比舊時的好，因此不時在舊畫上蓋上新畫，。當年丁公出席香港電台節目時，大方地將畫作送贈給新相識的節目編導。徐志宇憶述，丁公自知早年在內地生活時的畫作絕無僅有，來到香港後，希望透過他人「留」畫「傳」畫。「這麼自由的地方，他的創作完全沒有受別人政治、社會環境的影響，他想畫甚麼就甚麼，如何創作就如何創作，造就他的藝術成就。」丁公在香港創作的傳世畫作成千上萬，不少學生也收藏了丁公的國畫。

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



中西結合獨特之處

丁衍庸年輕時赴日學習西方畫技，線條勾畫刻印在他腦海中。然而，丁公並沒有受西方流派主導他的藝術風格，反而堅持自己的創作方向。除了水墨畫和油畫，丁公還鑽研篆刻、書法等藝術，上課時還會帶上自家製的篆刻印。觀賞丁公畫作時，可見其西方油畫中有中國水墨的形態，徐志宇形容丁公在油畫之中加入大量中國藝術元素，把象徵中國藝術的文字及符號放入畫中。

外籍學者李克曼教授在1969年發表的文章，指中西畫法對於中國近代畫家來說，是極難解決的矛盾，但丁公卻是例外，「其油畫與中國畫，雖然工具有所差別；但在造型與意境上，卻能自然地一樣的表現其中國藝術家獨有的性格」。丁公能夠取各家之長，將中國與西方、傳統與現代的特色結合，為其他藝術家所借鑑。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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