設計｜日本古代名物、一布多用風呂敷的源流　因環保便利近年興起

【日本設計】現在大家購物已習慣自備購物袋而不選用膠袋，為環保出一分微力。在古時未有購物袋的設計，古人是如何盛載貨物的？在古時的日本，流行一種名為「風呂敷」的包裝布，其實不單只日本，在中國及韓國也有相類的設計，即是用布包裹行囊的包袱。



圖片來源：楽天市場

著重禮儀的日本，風呂敷的功用不只是包裹及便攜，由於日本人習慣送禮，所以風呂敷還有精美的圖案設計，而且包裹得愈好愈用心，更顯得出送禮者的心意。風呂敷最盛行的是江戶時代，還會因應禮品的大小形狀，生產出相應尺寸、厚度、花紋的裹布，這種包裝文化慢慢流傳至今，雖然今天的包裝大多以印刷紙或塑膠取代織物，但近年愈來愈重視環保意識，所以可持續使用的風呂敷又有興起的跡象。

風呂敷的各種用法（圖片來源：KIRIKO／kirikomade.com）

乍看風呂敷的名字，可能大家馬上聯想到洗澡，其實的確是與古時的浴場有關的。相傳早在室町時代，那時的浴場還未普及民間，但使用浴場的政府官員已絡繹不絕，有使用者為免與他人拿錯衣物，於是習慣將一塊印有自己所屬家紋的布壓在衣物之下以示識別，即使拿錯了也是自家的人，發展出風呂敷的雛形，後來浴場可供公眾使用，風呂敷便隨之而快速普及開去。

風呂敷（圖片來源：Uniqlo）

雖然風呂敷可以重複使用的特性，相比起一次性的膠袋或紙袋的確更為環保，但原來現時很多織物本身也存在環保問題。根據紡織交易所去年的報告，現時全球纖維產量中有65%是合成纖維，當中的56%便是來自化石燃料。除此之外，風呂敷、環保袋的本質雖然環保，但如果隨便浪費也是徒然。據環境保護署的資料顯示，現時香港每天有多達392噸紡織廢料送往堆填區，為根本性地解決這些問題，則需要從原材料及設計上入手，一方面是物料本身的可持續性，而好的設計則可以令用家愛惜物件，不會輕易掉棄。

「SEED TO TECHSTYLE」限量風呂敷

最近南豐作坊以及CHAT六廠推出了名為「SEED TO TECHSTYLE」的限量風呂敷，顧名思義，是從原材料的源頭入手全面掌控永續生產方式，從種子這個纖維的來源以至紡織科技，都是具有資源效益以及對環境負責的生產程序，所採用的「天絲」纖維，以可再生木材為原料，其木源是經過認證與監管的。至於印刷方面，選用「NTX」的創新無水、低碳著色科技，不需要熱力便可進行精確著色，這樣可以減少高達九成的用水量。

最後的縫紉及包裝工序，則與2019年榮獲亞洲設計大獎的本地社企睿程製作社合作，他們致力為有需要人士如長者和殘疾人士設計專屬的時尚服飾，並讓貧困人士參與製作，提供靈活的工作安排。至於風呂敷的設計就出自插畫家及設計工作室Pop & Zebra之手，其設計充滿想像，色彩豐富而具有異國風味，結合成員來自坦桑尼亞的背景以及熱愛流行文化的特色，並且擅於視覺敘事，是次設計的圖案具有概念性相當耐人尋味。