《奧本海默》延伸閱讀｜在路蘭前　他人如何演繹原子彈發明故事？

【奧本海默/Oppenheimer/路蘭/傳記/話劇】芭比以外，這個暑期檔討論度最高的電影大概便是大導演基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)自編自導《奧本海默》（Oppenheimer）。電影深度探討「原子彈之父」奧本海默從早年學生時代到失權殞落數十年故事，將影響世界歷史的「曼哈頓計劃」搬到觀眾眼前，同時透過不同敘述脈絡，充分展示奧本海默當時所面臨道德掙扎。



電影涉及大量著名科學家以及政治人物，且穿插不同歷史事件。對於不熟悉歷史背景的觀眾來說，延伸閱讀以及播放清單便可能讓觀影體驗錦上添花。不論你已看過電影，抑或是準備入場前預習，不妨看看路蘭以外，其他人是如何演繹原子彈發明故事。



傳記《奧本海默》

書名：奧本海默

作者： 凱．柏德, 馬丁．薛文

譯者： 林鶯

出版社：時報出版



首先當然不得不提及電影原材料——即是由兩位歷史學家花上25年完成的長篇巨著《奧本海默》（American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer），傳記足足有40個章節，中文版長達1136頁，可以說是目前最詳細奧本海默專著，2006年獲得普立茲獎。路蘭在紐約時報訪談中提到，自己一直都想講述原子彈之父故事，但未找到合適時機，正是這本《奧本海默》讓他獲得製作電影的信心，並以此作為劇本根據。

奧本海默在愛因斯坦逝世後，發表演說表達愛因斯坦不應為原子彈的出現而自責。（LIFE IG圖片）

比起三小時電影，書本可以明顯容納更多細節。在英文標題中，兩位作者將奧本海默比喻作為人類竊取火種的普羅米修斯，正是對這位科學家最好描述。他們收集了多達5萬頁信件、錄音筆錄、日記、秘密文件等資料，訪問近100位奧本海默朋友、親戚和同事，從其在紐約上西區童年，到一九六七年因癌症去世，為這位傳奇人物留下入木三分肖像。

《奧本海默》講述研發原子彈的美國物理學家奧本海默的生平。（劇照）

若讀者已看過路蘭電影，更可以將電影和史實對照，看看導演作出了什麼改動。譬如奧本海默並沒有將最初原子彈計算結果交給愛恩斯坦重新計算，而是另有其人；而在試爆期間，奧本海默是否說了最著名的《博伽梵歌》節錄句子：「我現在成了死神，世界的毀滅者。」就交由讀者自行發掘了。

《原子城女孩》書封（博客來）

書名：原子城女孩: 曼哈頓計劃, 終結二次大戰的關鍵女性

作者：戴妮絲．奇藍

出版社：臺灣商務印書館股份有限公司



除了上述《奧本海默》，市面上亦有不少有關其生平以及「曼哈頓行動」書籍。作為電影補充資料，筆者則想特別推薦這本《原子城女孩》（The Girls of Atomic City）。

奧本海默在加州柏克萊大學擔任教授時，與柏克萊一位文學教授的女兒、於醫學院就讀的學生珍塔洛克相戀。（《奧本海默》電影劇照）

為了研究原子彈，奧本海默在美國新墨西哥州沙漠中Los Alamos建設了祕密城市，數萬人在這裡進行絕密工作，其中不少是年輕女孩。大部分有關「曼哈頓計劃」的論述都集中描繪奧本海默，以及其身邊其他男性同事工作成果；在路蘭電影中，對女性角色描繪亦集中於她們與奧本海默之間感情瓜葛。

實際上，Los Alamos當時得以運行離不開由女性擔任的工廠工人、祕書與底層科學人員。作者深入研究女性在「曼哈頓計劃」所擔任角色和貢獻，為二次世界大戰關鍵時刻帶來女性視角。

片名：原爆之日

導演：Jon H. Else



回到奧本海默本身，路蘭電影後半多是講述奧本海默如何面對自己的科學成果。若是對這一部分感興趣，那不妨回顧1980年奧斯卡提名紀錄片《原爆之日》（The Day After Trinity），影片主要圍繞奧本海默在「三位一體」（Trinity）試爆後心路歷程，包含其本人訪談片段，為珍貴歷史資料。

名稱：Oppenheimer

導演：Barry Davis



若讀者對奧本海默與共產黨聯繫有興趣，則可以觀看BBC迷你影集《Oppenheimer》。劇集集中描寫「曼哈頓計劃」，奧本海默如何逐漸失權的故事。在一共七集，目前在Youtube上有全套劇集。

劇名：Doctor Atomic

作曲：John Adams

編劇： Peter Sellars



在各種奧本海默題材改編作品中，最意料之外的，可能則是普利茲得獎作曲家John Adams2005年歌劇《Doctor Atomic》。劇目大部分內容圍繞「三位一體」試爆前緊張時日，劇目廣受好評，甚至數次重演。目前歌劇官方攝錄版本可以在串流平台觀看，而原聲帶亦能在Spotify中找到。