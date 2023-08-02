David Hockney版畫、泳池系列拍賣　勢破在世藝術家拍賣紀錄？

David Hockney被譽為20及21世紀最具影響力藝術大師，其著名的泳池系列，相信各位藝術愛好者都已熟悉非常，於2018年，系列中的《藝術家肖像（泳池與兩個人像）》以9,030萬美元天價成交，一舉打破了在世藝術家作品的拍賣價之最高紀錄。



去年，富藝斯拍賣會舉行一場藝術家同名的主題拍賣，創下了所有拍品全數拍出之「白手套」佳績，有見於市場對於David Hockney的作品需求愈趨上升，於是決定將同名主題拍賣定為一年一度的盛事，至於今年的拍賣將定於9月20日舉行，在此之前我們先睹為快，看看今年的焦點作品。



David Hockney被譽為20及21世紀最具影響力藝術大師（圖片來源：Getty Images）

作為David Hockney的主題拍賣，當然不少得泳池系列，包括《Lithographic Water Made of Lines and Crayon》與《Two Blue Washes》兩件作品。泳池系列是藝術家於1964年移居洛杉磯後所發展出來的系列作品，將這個城市的明媚風光與閒暇風情作為創作主題，用色鮮明，擅於捕捉泳池或草坪灑水器濺起噴出的水花、水波紋與陽光交互出來的光影變化等等，藉著作品探索不同物料及作畫手法的可能性，寄載了藝術家這個時期的熱切心情與創作里程，現已成為經典。

《Lithographic Water Made of Lines and Crayon》，創作年份：1978-80（圖片來源：富藝斯）

David Hockney於1937年出生在英國，曾入讀倫敦皇家藝術學院及車路士藝術與設計學院，對於作畫、攝影及設計等範疇都有深厚的根基，隨後亦發展出藝術家之外的身份，如攝影師、舞臺設計師等，由於作品的色彩及空間表現別具獨特性，並且多年來不斷探索新的創作媒介，由早年擅長的版畫到近年用iPad作畫，雖然現年已85歲，但對於藝術的追求沒有一絲落後，深得別人對其藝術造詣的尊敬，於2012年成為了第二位受英女皇頒發功績勳章的藝術家，於2017年舉行的回顧展吸引到50萬人次入場並打破了該館的紀錄，從此又得到「最受歡迎的在世藝術家」之美譽。

早期極為罕見的版畫作品 《Woman With A Sewing Machine》，創作年份：1954（圖片來源：富藝斯）

是次拍賣除了囊括剛才提及的泳池系列，還有早年於求學時期創作的版畫，現在已極為罕有，當然不少得近年炙手可熱的iPad創作系列。除此之外，是次拍賣還有另一個焦點：《移動的焦點》系列（Moving Focus）。David Hockney多年來一直不斷探索關於藝術的不同命題，除了主題、物料、媒介和形式，還有作畫的視角。傳統西方畫作的構圖大多為「單點透視法」，即是有固定的光源和事物的大小尺寸，都是合符邏輯與真實性的。但David Hockney卻從畢卡索的立體主義時期作品以及中國古畫中找尋到另一個視角——「散點透視」／「逆向透視」。

《移動的焦點》系列：《Pembroke Studio Interior》，創作年份：1984（圖片來源：富藝斯）

中國古畫中有些尺幅較長的卷軸，例如著名的《清明上河圖》，每一個部分勻有獨立的視角，換言之觀者一邊移動著一邊欣賞偌大幅作品時，焦點與視角也隨之移動。於80年代，David Hockney藉著這些原理嘗試挑戰傳統的西方藝術，最初以拼貼照片來實現出這種散點透視，每一張照片都是獨立的視角，將多張照片拼貼著一起，就有多個視角同時呈現於同一幅作品之上，繼而延伸出開創性的《移動的焦點》系列，其中一幅作品《Pembroke Studio Interior》將會現身於拍賣場上。