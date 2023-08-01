地鐵「手控」走紅網絡？　一幅幅路人雙手照片描繪美國最真實面貌

【攝影】搭乘公共交通工具時，不少人都板著臉、緊盯電子產品，臉上看不出情緒。但只要將目光移到身體，各人心理狀態便可能一覽無遺。



美國攝影師Hannah La Follette Ryan創立人氣IG賬號Subway Hands收集紐約地鐵乘客手部百態，引來超過40萬人關注。一雙雙蜷縮、緊握、交纏的手，組建出一座城市文化風貌。



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打開Subway Hands賬號難免被一整排手震撼，各種膚色雙手形態各異，有的手握食物（紐約地鐵禁止進食）、忙著完成填字遊戲、愛侶手指交纏、讀書者翻著書頁、誇張美甲為日常添上一絲戲劇性，活像是一本當代民族誌，用最寫實、最在地方式，描繪紐約這座城市民日常生活。

賬號是Hannah La Follette Ryan 2015年搬到紐約時創建，由於每天上下班都得從布魯克林坐整整45分鐘地鐵到曼哈頓，她不由得觀察起同車乘客，漸漸她留意到人們在雙手中流露出不少生活細節。她受以速寫地鐵乘客聞名的插畫家Jason Polan啟發，嘗試用一幅幅陌生人手部照片，像馬賽克一般拼湊出城市全貌。

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賬號每隔幾天便會更新作品，疫情期間亦如是，這讓Subway Hands走紅網絡。在疫情初期，防疫措施可以說是眾說紛紜，對未知的焦慮席捲全球。Hannah之手部攝影便記錄了當時群眾最真實反應，有人隔著紙巾握扶手、有的帶上醫用手套、不少人反覆使用酒精搓手液清潔、也有人不由自主一直劃動手機屏幕留意相關消息。這個系列讓Subway Hands廣受關注，引來紐約客、Guardian等媒體專文報道，亦吸引不同品牌合作，漸漸頁面出現乘客帶上Valentino手袋、手握Maison Margiela香水。

目前賬號仍在不斷更新，在照片中你也可以看到紐約作為大都會的文化風貌。不少人手握書籍，有人看名廚Anthony Bourdain自傳、Anne Frank日記、著名女權運動家bell hooks著作、大部頭《沙丘》、亦有人一邊看愛恩斯坦著作一邊摘抄詞語。若是讀者「書荒」，大可到Subway Hands逛上一圈攝取靈感。

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雖然暫時沒有攝影師在香港嘗試類似項目，但就有IG賬號專門記錄地鐵乘客熟睡模樣。不同於Subway Hands全然是Hannah攝影作品，MTR Sleeper部分照片是來自關注者投稿。不少乘客入睡姿態相當獨特，一幅幅照片看下來，也不失是一種香港城市畫像。