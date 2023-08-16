《全個世界都有電話》貼地、言之有物　港人都會有共鳴｜何故專欄

《全個世界都有電話》是一部貼地、言之有物、而且記錄了疫情下的香港眾生相的本土電影，大部分香港人都會有共鳴！



《全個世界都有電話》電影海報

《全個世界都有電話》是黃浩然導演在《緣路山旮旯》後的最新作品，未上映已衝出亞洲，入圍第25屆烏甸尼遠東電影節，並於4月29日在電影節進行全球首映，8月17日在香港正式上映。

《全個世界都有電話》的英文片名「EVERYPHONE EVERYWHERE」很有意思，將「EVERYONE」改為「EVERYPHONE」，多了兩個英文字母，卻彷彿代表了千言萬語。如果黃浩然前作《緣路山旮旯》的真正主角是「香港」，《全個世界都有電話》的真正主角是「電話」。

《全個世界都有電話》電影劇照

《全個世界都有電話》取材自導演黃浩然的親身經歷，以輕鬆過癮的劇情，帶出社會議題，並且和觀眾一同反思現代人的日常生活如何受到「電話」的影響、限制、甚至支配，「電話」本應該是溝通工具，卻反而令我們難以跟別人認真溝通。個人認為，《全個世界都有電話》是黃浩然最成熟、最有深度、而且最有娛樂性的電影作品。

《全個世界都有電話》電影劇照

《全個世界都有電話》的角色眾多，可以分為三條故事線。故事線一：居住在長州的設計師鍾哲（周國賢 飾）將智能手機遺留在家中，也忘記了跟舊同學午餐聚會的祕密餐館地址，令他不知所措。故事線二：鍾哲的舊同學女強人Ana（韋羅莎 飾）與電話騙徒聊天，不單聊出她的同情心，更聊出她丈夫K.C.（鄧偉傑 飾）的犯罪罪證。故事線三：鍾哲另一舊同學地產經紀Raymond（陳湛文 飾）的手機被駭客入侵，擔心和Ana丈夫K.C.的罪行將會被曝光，與此同時，Raymond的女兒（鄧麗英 飾）透過手機向宅男阿寧（周漢寧 飾）騙財。有趣的是，阿寧正是Ana丈夫K.C.跟前妻的兒子⋯⋯

《全個世界都有電話》電影劇照

《全個世界都有電話》巧妙地呼應時局，見證了香港的變遷。鍾哲、Ana和Raymond在1997年的暑假，聯袂購買了人生第一部手機，並且將自己對未來的憧憬，透過SMS互傳給對方收藏，然後約定25年後吃飯敘舊，揭曉當初傳給對方的訊息。25年後，三人終於重聚，卻各自因為智能手機，經歷了不平凡的一天，最後更為自己的人生找到了新意義。《全個世界都有電話》充滿餘韻，探討在幻變中當真有可能「五十年不變」？更重要是大時代的小市民如何安身立命？

《全個世界都有電話》電影劇照

《全個世界都有電話》雖然沒有天皇巨星和當紅偶像，卻集合一群好戲之人，這亦是本片賣點之一！除了領銜主演的周國賢、陳湛文和韋羅莎，以及上述的其他演員，還有飾演鍾哲妻子Ivy的蔡思韵、飾演電話維修員的楊偉倫、擁有雙重身份的區嘉雯等，客串陣容也非常強大，除了阿正（黃正宜）、邵仲衡、東方昇、專家Dickson、還有三個岑樂怡（一人分飾三角），但個人認為最大驚喜是飾演日本廚師的黃修平導演。

《全個世界都有電話》電影劇照

《全個世界都有電話》的另一賣點是音樂。周國賢既主演又主唱了主題曲〈25〉，另外也結集了張進翹（mansonvibes）、顏培珊、盧芷韻、GDJYB雞蛋蒸肉餅、秦旭章、守夜人等香港和台灣的獨立音樂人和樂隊組合，主題曲和九首插曲，配合劇情同時，更為觀眾帶來清新的感覺。

《全個世界都有電話》的OST絕對值得珍藏，本片更開創以「電影試映＋音樂會」跨界別形式發佈電影的先河，在端午節公眾假期的6月22日，和支持本土原創電影及原創音樂的觀眾及歌迷一起同行，黃昏時先在戲院觀賞電影，晚上到九龍灣國際展貿中心Star Hall匯星欣賞音樂會，可算香港電影及音樂界的創舉！

《全個世界都有電話》在戲裡戲外，濃縮了近年的香港，絕對是2023年最有趣、最有情懷、也是最有代表性的香港原創電影。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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