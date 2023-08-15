越南插畫師筆記本作畫　炭筆顆粒保留花樣年華、后翼棄兵獨有氛圍

【插畫/藝術家/炭筆】人們都說鏡頭是有感情的，對於越南藝術家Sim Sim來說，畫筆亦如是。其炭筆畫作如隨拍記錄生活切片，所用媒介帶來獨特朦朧感，讓畫作看似記憶，又像一場夢，為他在社交媒體上收穫大量粉絲。



越南藝術家Sim Sim作品（圖片來源：@sssimsim/ IG）

不少藝術家都有自己的草稿本，打開越南藝術家Sim Sim小小一本硬皮筆記，就滿是不同都市人生活寫照。他以炭筆畫作在社交平台打響名堂，炭粉容易沾染，不容易畫出乾淨畫面，他就索性將此特性為己用，把炭筆捏碎掃上紙張，打造出朦朧效果。Sim Sim畫作多是人像，有時是偶遇的路人、有時是身邊親密朋友，有時則從影視作品中取材，炭筆顆粒為畫作帶來菲林質感，朦朧背景則是十足大光圈攝影下散景。

越南藝術家Sim Sim作品（圖片來源：@sssimsim/ IG）

越南藝術家Sim Sim作品（圖片來源：@sssimsim/ IG）

每次當Sim Sim發佈新作品都會引來不少粉絲留言，多是就技法進行詢問，也有人好奇他用了什麼畫材，常能看到他不厭其煩回應各種問題。早前他更公開自己創作過程：一般作畫時他會先描繪光影形狀，盡量保持畫面乾淨；在大概確認構圖後會開始為主體塑性，添上人物細節，也是在這步花上最多時間；最後才是處理背景，一般到這步就可以自由發揮。若是看他不同階段作畫圖，或許會覺得有些許像鏡頭對焦過程。

Sim Sim作品很多都像隨拍，在他作品中你能看到他朋友坐在沙發上準備發信息、舉起手機打算自拍、或是在地鐵站電梯向上望，像是在記憶中抽取出不同片段。雖然這些畫面讓人想到手機隨拍，但他認為攝影和畫畫很不同。繪畫需花上大量時間觀察，目光要在所畫對象臉上細節流連，小到鼻骨輕微隆起或是眼角一顆痣都要留在眼內，正是這些細節才能組合出一個完整的人，於是畫作儼然他表達愛的方式。

越南藝術家Sim Sim作品（圖片來源：@sssimsim/ IG）

越南藝術家Sim Sim作品（圖片來源：@sssimsim/ IG）

有時Sim Sim也從影視作品中取材，譬如是《花樣年華》中梁朝偉、張曼玉在計程車中依偎景象、《后翼棄兵》Anya Taylor-Joy在棋盤前深思、又或是《魷魚遊戲》緊張畫面，獨有技法將電影、電視劇中氛圍保留，同時亦保留他其他作品所見夢幻質感。目前Sim Sim多在社交平台發佈新作，有興趣的讀者可以到他Instagram以及個人網頁了解更多。