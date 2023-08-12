宮九變得易消化、大石靜雕琢群角　我們離婚吧的意外收穫｜湯禎兆

以《我們離婚吧》為實驗，我覺得對宮九及大石靜二人來說，均屬一次有建設性的探索。

文：湯禎兆｜原題：《我們離婚吧》意外收穫



離婚前不挽回更反操作！日本人妻提分居10天不聯繫 結局出乎意料（《我們離婚吧》劇照）

首先，對宮九而言，《我們離婚吧》當然不屬宮九代表作範疇中，但卻是一從眾調合的好嘗試。宮九過去的劇本，無可避免非主流所好，關鍵不在於題材偏鋒，而是密度太高，一般人跟不上節奏，捉不到當中的「梗」，基本上是需要重看細味的作品。《我們離婚吧》的密度大為下調，大抵僅以一集一場的關鍵轉折為設計進程，如第二集大志先提離婚、第五集兩人在餐廳反成好友互訴他人的不是及第七集記者招待會的大逆轉等，連接到最終大志提出人人均會犯錯的議會發言——我們登時明白，那還是大家熟悉的宮九，不過今次易消化得多了！

至於對大石靜而言，其實我認為不婚話題只是惹人注目的幌子，她的長處乃在群角細節的刻劃。試回想《房仲女王》，北川景子固是一絕，但沒有公司內仲村亨、井本絢子、工藤阿須加及千葉雄太等人的插科打諢，作品可以如此成功嗎？與此同理，《我們離婚吧》中正邪難分的社長（池田成志）、公私難辨的律師（古田新太），以及肯定是全劇ＭＶＰ最佳演員（搶戲程度遠超兩大主角）的議員秘書（尾美利德），可稱為作品的堅實基石。那才是大石靜最擅長的拿手好戲，大家好好見識吧！

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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