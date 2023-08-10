德國網紅遊客為打卡毀價值逾百萬意大利雕塑　官員：「白癡」行為

【毀壞文物/意大利/雕塑】早前一群年輕德國遊客為了拍照打卡，毀壞一尊價值超過20萬歐元（約170萬港元）的19世紀雕塑，事後欲僅以200歐元（約1,700港元）作賠償，並逃離意大利。其中一涉事者為百萬網紅Janis Sanner，意大利官員事後怒斥此為「白癡」行徑。



據意大利媒體報道，近日一群德國遊客租下意大利北部小鎮Viggiu歷史悠久別墅Villa Alceo度假，其中一名遊客為著名網紅Janis Sanner，粉絲量超過150萬。從閉路電視片段可見，當時一共六名遊客走近別墅內噴水池，其中兩人不顧規則擅自走入水池，並張開雙手熊抱雕塑拍照，而另一名遊客則手持棍子推向雕塑，雕塑不堪壓力向下跌，最後雕塑「身首異處」。另外幾名遊客則舉起手機拍攝，無人阻止過程。

其中一名遊客為著名網紅Janis Sanner（Janis Sanner IG）

毀壞雕塑時閉路電視畫面（資料圖片）

相關雕塑名為《多米娜》（Domina），為19世紀藝術家Enrico Butti作品，歷史超過150年。Villa Alceo經理Bruno Golferini表示雕塑是別墅守護者一般存在，但就有「無知的人作出惡行」，又指他們發現時毀壞已經造成。雕塑價值超過20萬歐元，但這群遊客事後只肯以200歐元賠償，於是Golferini只能報警。目前所有涉事遊客已離開意大利，當地警方則正透過閉路電視畫面作調查。

Domina雕塑原貌（資料圖片）

他又指由於雕塑高達170cm，而且噴水池內不同瓷磚亦受到破壞，相信修復工作相當困難。

事件傳出後，意大利基建及交通局副部長Matteo Salvini在社交媒體寫道：「與其說這些人是網紅，倒不如說他們是 『白癡』。」而當地文化官員Francesca Caruso則表明這些破壞藝術及文化遺產的人必須附上沉重代價。也有不少網民湧入Janis Sanner Instragram賬號，留言怒斥其行為。

近期毀壞文物事件屢次發生，單單是七月就有分別兩名遊客在羅馬鬥獸場墻壁上刻名，亦不斷有環保團體用油漆對文物進行短期破壞，譬如Last Generation就曾往羅馬噴水池中倒入黑色顏料，對化石能源使用作出抗議。有見及此，意大利政府擬立法嚴懲相關行為，若法例通過，所有毀壞文物人士一經定罪可遭罰款10,000至60,000歐元。