《請問，還有哪裡需要加強》爆笑啜核港產片致敬之作｜何故專欄

《請問，還有哪裡需要加強》是九把刀導演的第四部電影，瘋狂爆笑，啜核抵死，直到字幕的最後一刻都有驚喜！



《請問，還有哪裡需要加強》電影海報

圖片來源：何故

《請問，還有哪裡需要加強》改編自「九把刀電影院」系列小說《精準的失控》（Precisely Out of Control）的理髮院故事線，即是原名【這是我要的感覺】的第四章，這是泰哥被小芬剪了一個「像極了在西門町把妹的中輟生」的髮型後的內心獨白，而在新版小說中，這一章已改為跟電影同名，「請問還有哪裡需要加強的嗎？」則是「小芬最喜歡的對白」。

《請問，還有哪裡需要加強》電影劇照

《請問，還有哪裡需要加強》保留了小說裡的基本設定，泰哥（春風 飾）在一次黑道火拼中身受重傷，躲進洗頭妹阿芬（宋芸樺 飾）的理髮廳，在阿芬的掩護下躲過一劫，二人慢慢剪出愛火花。然而，電影卻有翻天覆海的改動，讓泰哥和小芬相遇的不是「被別的幫派砍」，而是跟老大興哥一同被遇上泰國殺手，而他倆的年齡亦不像小說中「差距二十五歲」。九把刀保留了理髮廳老闆娘和娟姊，以及權老頭等原有角色，為泰哥加了老大興哥和幾個好兄弟，包括：高腳仔（柯震東 飾）、魚仔（蔡昌憲 飾）、不斷強調自己是Brain的布萊恩（應朗丰 飾），以及逃亡深圳時認識的「東莞仔」。與此同時，泰哥的黑幫也有了一個響亮的字頭，名為「三蘆共興會」，這個幫會陣容鼎盛，還有分別由苗可麗、洪都拉斯和郭子乾飾演的其他老大，也豐富了小芬的家人、男友和棒球員偶像等支線。

《請問，還有哪裡需要加強》電影劇照

《請問，還有哪裡需要加強》沒有了小說裡那場改變了所有角色命運的意外，也沒有「穿越時間」，更沒有災難後的「暈圈效應」，高潮卻是一再峰迴路轉，成功牽動觀眾的情緒。角色繁多，每一個都形象鮮明，劇情豐富，很多細節都精心設計，不只是九把刀風格的愛情片，更是充滿了港產片元素的黑幫片！

《請問，還有哪裡需要加強》電影劇照

《請問，還有哪裡需要加強》可算是九把刀向港產片致敬之作！名場面加廣東話對白非常有feel！小說原著中的泰哥是理髮廳附近「一帶所有地下賭場的圍事老大，也插股幾間色情摸摸茶店」，電影裡泰哥卻只是簡單經營麻雀館，保留了原著「切手指」的安排同時，更在「共興會四柱」（龍、獅、虎、豹）的數學奇差的大前提下，出現了將《嚦咕嚦咕新年財》劇情推陳出新的爆笑情節，好比《江湖救急》的「江湖姦殺令」，令全場笑聲不斷！「東莞仔」一角明顯是源自杜Sir的《黑社會》，他和泰哥的廣東話對白，令人很有親切感，卻也很感慨和唏噓，竟然在一部台灣電影中回味屬於我們的Good Old Days⋯⋯

《請問，還有哪裡需要加強》電影劇照

《請問，還有哪裡需要加強》的男主角春風（洪瑜鴻）是台灣天團玖壹壹（911）的團長，首次大銀幕主演，表現非常不俗！女主角宋芸樺和男配角柯震東非常搞笑，其他配角都非常可愛，個人最愛小芬的父親（屈中恆 飾）、母親（鍾欣凌 飾）、及弟弟（羅謙紹 飾），泰哥夜訪小芬家，「過關斬將」求愛的一場，雖然低俗粗鄙，卻是樂而不淫，充滿了九把刀一貫的惡趣味！

《請問，還有哪裡需要加強》電影劇照

《請問，還有哪裡需要加強》並非像《那些年，我們一起追的女孩》的愛情喜劇，主線其實是泰哥尋找殺害興哥的真兇，相比之下，這未必是大部分觀眾關心的事宜，難免會有點混亂或鬆散的感覺。然而，大家之所以喜歡九把刀，就是喜歡他不按常理出牌，本片讓各界刀迷都非常滿足。如果你不是刀迷，本片的港產片元素應該會讓你共鳴，說不定會讓你開始留意九把刀。

《請問，還有哪裡需要加強》電影劇照

補充一句，原著裡小芬是中華職棒「時報鷹隊」的死忠粉絲。這是1993年至1998年的一支中華職棒球隊，母公司為中國時報集團旗下公司「時報育樂」，前身為1990年成立的黑鷹棒球隊，1991年由中國時報收購後改名「時報鷹隊」，1996年涉及接受地下賭盤組頭收買打假球的「黑鷹事件」，受此案影響於1998年宣布解散。

筆者與九把刀之合照

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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