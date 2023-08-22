備受青睞印尼畫家Indra Dodi　自由叛逆的純真表達｜亞洲藝術新星

【亞洲藝術新星100】有時候小孩子的作品也能夠為大人們帶來啟示，從中感受到他們純真、無拘束和真實的表達，激發我們重新發現內心深處，或許早已遺忘或消磨了的自由和創造力。有一位來自印尼蘇門答臘的藝術家，其畫作猶如孩子的繪畫般，透過獨特的視覺語言而受到亞洲及歐洲多國的藏家青睞，今回我們來了解這種充滿童趣的創作手法帶有如何的吸引力。



圖片來源：instagram.com/indradodie

小孩子相對於大人更容易表達純真的特質。他們通常沒有受到太多社會和文化的限制，能夠自由地表達其想法和情感，所以往往其想像力和創造力都比大人來得豐富，可以繪畫出多彩的想像世界。Indra Dodi貫徹了這種無比純真的作畫手法，他曾經說過：「所有的人類，不單只是藝術家，都有創作的慾望，而繪畫是表達這種慾望的一種非常自然的手法。」此外，他特別喜歡兒童畫，因為其筆觸充滿了真誠。

早前慶祝法拉利贏得第100場勒芒 24 小時耐力賽創作的畫作（圖片來源：instagram.com/indradodie）

Indra Dodi在1980年出生於蘇門答臘，曾於印尼藝術學院接受藝術培訓，其作品活像塗鴉，既有圖像又充滿文字，但這些文字往往是難以理解而且沒有一定連貫性，甚至與畫中圖像並無關聯，卻通過這種屬於他自己的表達方式獲得無比的自由，並成功將觀眾引入到其想像的空間當中，跟隨他回溯童年的步伐。

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Indra Dodi在日常生活中會用不同的角度看待事物，對世界萬物抱有好奇及無限的可能性，他的作品題材都是對現實的表達，包括生活中的環境、村莊、一山一石、河流雨水以至是愛情、女生、孩子等等，他指出：「我們都需要學會關閉我們的眼睛並回歸童心，以尋找藝術創作力的源泉，這就是我們內心的自我表達。」他的作畫方式與小孩子的行為的確相似，小孩子會不斷地以自己的方式說出自己的想法，他的畫作也代表出這種原始性和無拘束。

圖片來源：instagram.com/indradodie

雖然藝術家的畫作充滿了具象的元素，但由於意義不明的文字，以及觀眾總是對畫作主題背後的含義感到好奇，所以他的創作更接近於抽象畫。其筆觸及線條充滿活力甚至是野性，帶有一股孩子的叛逆。他的兒童塗鴉以及近乎無序的構圖排列，與傳統審美角度相違背，但總是能夠帶領觀眾回到童年，在觀畫的片刻重拾初心，作品所表達的美不止於表象的美學，更貼近小孩子內心的真善美。作為大人的我們執起畫筆，從思考主題到落筆構圖，無一不是有計劃有既定想法的，選擇顏色、線條和形象趨向符合邏輯多於情感表達，我們曾經很想長大，卻發現長大後已很難回到過去，幸得還有Indra Dodi這些作品，能夠與我們分享他的自由與任性。