「無臉男」的神奇冒險！攝影師Ben Zank超現實自拍逃離荒謬世界

撰文：梁嘉欣
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【攝影/超現實】看紐約攝影師Ben Zank作品，總會覺得自己誤闖某個異世界。明明所見是尋常街景、草地、馬路，卻倍感陌生，場景成為他鏡頭下人物延伸一部分。Ben Zank帶著某位身穿西裝、看不清臉孔的角色，拍攝荒誕卻又帶著獨特幽默感畫面，攜觀眾逃離現實世界。

Ben Zank作品（Ben Zank Twitter）
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一般在人像攝影中，我們通常第一時間會將視線投射到人物表情上，嘗試解讀他們心理狀態。然而攝影師Ben Zank作品卻有一個特點——他鏡頭下人物一般都看不到臉。這些作品多是他個人自拍，他穿上彩色西裝、頭戴寬沿帽子，卻以種種道具掩蓋面孔，十足超現實繪畫大師馬格利特畫中人物。有時鏡頭下人物和草地融為一體，有時候人體成為馬路上黃線延伸，有時屬於人頭的位置則被天邊一朵雲取替，奇幻又有趣。

Zank並非科班出生，18歲時被兄弟取笑他不懂攝影，於是他拾起祖母家閣樓裡一台Pentax ME Super證明自己，自此開始攝影生涯。大學時他選擇主修新聞學，卻發現自己並不善於以文字表達自我，認為話語容易變得高度機械化，而新聞攝影所要求的寫實手法又無法呈現他想要的視覺效果，便投向藝術攝影，從零開始創作。

ADHD伴隨他長大，也可能因為如此，許多作品不在他計劃內創作。他一般都有個大致想法，並朝著那個方向準備地點、服裝和物料，但隨著實際拍攝開始，他常會發現成品強差人意，燈光和人體畫面全不合心意，這時他就會暫停，並用已有物料再現場發揮，很多時隨後便會找到更有趣的影像。若是拍攝地點很有特色，他也會從該處特點出發進行構思。

Ben Zank作品《Failed Columnist》（Ben Zank Twitter）

大概是因為作品有時是隨性而為，他認為自己作品中沒有單一信息，更多是展示一種視覺吸引力。他曾在採訪中透露自己常不知道該如何為作品取名，甚至說不出來畫面中人物在做什麼，但不少作品名稱卻充滿趣味，更玩起英語雙關：譬如「Failed Columnist」中人物和柱子相連，「Column」同時有報章欄目以及柱子的意思，同時對畫面中兩件主體開起玩笑；他在社交媒體為另一作品配文「I’m in a deep state of reflection」，圖中人物掛滿鏡子，既是說他反射陽光，又是指他正在反思，玩味十足。

Ben Zank在社交媒體為作品配文「I’m in a deep state of reflection」（Ben Zank Instagram）

目前Ben Zank多在社交媒體更新作品，如果對他作品有興趣，不妨到他Instagram以及個人網站了解更多。

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