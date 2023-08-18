大英博物館失竊事件來龍去脈一文看　內部人員疑eBay賣贓物被開除

【文物失竊】大英博物館早前發佈聲明表示將展開獨立保安調查，指館內多項藏品被盜，部分價值逾百萬英鎊。目前博物館已開除一名任職超過30年員工，據英國媒體消息指，涉事員工為前策展人Peter Higgs，懷疑其在拍賣網站eBay將贓物轉手。



成立於1753年的大英博物館，堪稱世界最知名博物館。館內囊括多個世界文明的展品，而它的網上商店亦是包羅萬有。（資料圖片）

大英博物館早前多件黃金珠寶、寶石藏品失竊，部分歷史可追索至公元前15世紀。消息指大部分失竊藏品都是小件物品，藏於博物館其中一儲藏室內，多是收藏作學術及研究用途，近年並未有展出。暫時未有人被逮捕，但館方就於聲明表示已開除相關員工，並將對其採取法律行動。

館方並未公開員工資料，但根據泰晤士報以及英國每日電訊報報導，涉事人員為前策展人Peter Higgs。Higgs自1993年開始於大英博物館工作，擔任館內希臘及羅馬部分策展工作。

涉事前策展人Peter Higgs（大英博物館網頁）

他被指多年來在未有被監管情況下盜走多件藏品，並從2016年將部分藏品放上拍賣網站eBay售賣，有藏品轉售價格低至40英鎊。雖然他在eBay上沒有透露真名，但付款時跳轉之Paypal賬戶卻能連到他實名使用的Twitter主頁，而且部分售賣物品已被記錄在館藏名單內，故被指認為疑犯。

有專家指雖然主要藏品均有妥善記錄，但館內不少小件藏品並未有錄入網上藏品名單，記錄零散不堪。相關藏品尺寸較小能輕易帶走，而且黃金、寶石等珠寶能改裝後再轉售，不易追溯，相信為疑犯下手原因之一。

其中一藏品被放上Ebay售賣（網頁截圖）

大英博物館指將展開全面調查研究藏品失竊原因，保證失物歸還博物館，並加強保安措施確保相關事件不再發生。消息傳出後，有業內人士質疑大英博物館是否仍能被視為可靠的藏品保管者，專門負責處理藏品歸還之英國律師行Art Recovery International則在社交媒體發文表示：「大概帕德嫩石雕（Parthenon Marbles）在英國還是不安全吧，它們應被送回雅典的博物館，在那裡它們能被妥善保存……」

這並非大英博物館第一次有藏品失竊，在2002年曾有一尊2500年歷史希臘雕像被參觀者盜走，2004年有數項中國館藏品被盜，在2011年一價值超過75萬英鎊的卡地亞鑽石戒指亦宣告失蹤。