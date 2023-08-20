攝影集回看時代感未來氛圍混雜的昭和東京　霓虹色都市如絢爛夢境

銀翼殺手降生以前——閃耀未來感霓虹色澤的亞洲巨型城市，尚未成為西方世界遐想日本的主流模樣——剛滿 20 歲的加拿大攝影師 Greg Girard，偶然在此時來到東京。因為邂逅了意外的街道，原定停留的短短幾天，如夜色中的長曝光流般綿延成 12 年的旅居，恰似 Girard 情有獨鍾的夜間人工照明，在銀鹽上烙下痕跡；街道與路人在黑暗中顯得更加雪亮，奇異光芒交錯射入 / 涉入鏡頭，就此化為迷人的《JAL 76 88》。

文：moom bookshop｜圖片來源：Greg Girard《JAL 76 88》



Greg Girard《JAL 76 88》（圖片來源： https://moom.cat/l/JuTxJT）

Greg Girard《JAL 76 88》（圖片來源： https://moom.cat/l/JuTxJT）

「我在 1976 年 4 月第一次造訪東京時，本來只計劃停留幾天，接著就繼續前往東南亞。第一晚，我決定把行李寄放在機場以便四處晃晃，完全沒想好要去哪裡投宿。我從羽田機場搭著單軌電車進市區，轉乘山手線環遊東京一周，最後在抵達新宿時下了車。對我來說，那裡彷彿是城市中最燦爛喧鬧也最混雜的地帶。於是，我在新宿周遭遊蕩了一整晚，拂曉時分，我發現自己想要留下來。」Greg Girard 接受訪談時透露：「你們要知道，在那個年代初訪東京的遊客根本無從預作準備，『銀翼殺手風格』這種說法甚至尚未出現；彼時，我們根本不曉得未來已至亞洲城市，而且如此朝氣蓬勃。因此那番偶然邂逅的光景讓我大開眼界，激動得不得了。」

Greg Girard《JAL 76 88》（圖片來源： https://moom.cat/l/JuTxJT）

Greg Girard《JAL 76 88》（圖片來源： https://moom.cat/l/JuTxJT）

由 Girard 親自編輯的《JAL 76 88》不僅有逾 200 張精彩影像，他和當代攝影雜誌編輯兼策展人 Brad Feuerhelm 的訪談內容也收錄其中，兩相對照、說明著重建的城市再也無法重現，也因而更令人流連迷戀；當中時而瀰漫久遠的時代感，時而散發肆意遙想未來的氛圍，在善用底片呈現光線的 Girard 手中，宛如一場絢爛的夢境。

Greg Girard《JAL 76 88》（圖片來源： https://moom.cat/l/JuTxJT）

Greg Girard《JAL 76 88》（圖片來源： https://moom.cat/l/JuTxJT）

Greg Girard 於 1955 年生於加拿大溫哥華，攝影職業生涯大多在亞洲度過，憑個人特色鮮明的拍攝手法，深入細究一整個地區在社會與物理層面的轉變，在各個異鄉留下色彩綺麗的作品，直到 2011 年才重返家鄉。多年來在加拿大、芬蘭、香港、英國等地舉行多場個人及團體展出，代表作有動身前往亞洲久居前留下的故鄉身影《Under Vancouver 1972-1982》、關於日本的《Tokyo-Yokosuka 1976-1983》、《Hotel Okinawa》、與英國建築師 Ian Lambot 合著的《City of Darkness（黑暗之城：九龍城寨的日與夜）》、在新世紀來臨前拍下上海力圖重振摩登風貌的《Phantom Shanghai》，以及囊括各大洲旅行足跡的《In the Near Distance》等攝影書。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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