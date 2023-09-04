神戲劇場十週年傑作《極地謎情》峰迴路轉結局令人意外｜何故專欄

《極地謎情》，神戲劇場十週年傑作，2023年香港舞台劇的難得佳作！



《極地謎情》的故事看似簡單，卻是平凡中見不平凡！一本小說，兩個男人，三段謎情，直到最後一刻，仍在峰迴路轉，結局令人意想不到！敬請不要劇透！



《極地謎情》海報

《極地謎情》由黃秋生和游學修主演、張珮華監製、陳淑儀導演，改編自法國劇作家艾力-伊曼里奧．史密特（Eric-Emmanuel Schmitt）的作品《迷幻變奏曲》（Enigma Variations），由謝曉陽負責演出譯本修訂，並由熟悉法國文化的黃國兆擔任文學顧問。

筆者與游學修合照（圖片來源：何故）

《極地謎情》的前身是10年前黃秋生和梁祖堯合演的《極地情聖》，黃秋生坦言「上次的翻譯不是太精準，很多地方胡混過去；今次翻譯的時候不單止注重表面的情節，字方面華麗優雅很多」，在精益求精下，絕對令人喜出望外，個人認為比神戲劇場近年兩次《ART呃》的演出更精彩、更多笑位、也更有深度！

筆者與黃秋生合照（圖片來源：何故）

《極地謎情》講述隱居多年的諾貝爾文學獎得主白克（黃秋生 飾）突然發表舉世矚目的新作，他竟然一反常態，首次撰寫愛情小說，故事由「白克」和「芳婷」十多年來交換的情信組成，他更破例接受訪問，《真相日報》的記者黎斯（游學修 飾）登門造訪，二人的命運從此改寫⋯⋯

《極地謎情》劇照（圖片來源：神戲劇場）

《極地謎情》前半段的主題是探討「真相」。一個是擅長說謊的大作家，一個是報導事實的小記者，他們各自隱藏了重要秘密，究竟什麼是「真」？什麼是「假」？難道「真相」只會令人痛苦？或是可以讓人釋懷？

《極地謎情》後半段的重點卻是「愛情」。兩情若是久長時，又豈在朝朝暮暮？但若是真愛，又怎捨得離開？難道真的愛到分離仍是愛？我們當真可以純粹透過文字來談戀愛？愛情會否在回憶中變得更美麗？白克和黎斯在唇槍舌劍中，一起解開了「愛情」的種種謎團⋯⋯

《極地謎情》劇照（圖片來源：神戲劇場）

《極地謎情》的兩位主演，雖然風格迥異，卻在精彩的互動中，各有亮麗的表現！黃秋生影帝級的精湛演技，簡直是收放自如，前半段可算是將游學修玩弄於股掌之間，但隨着後半段的劇情一再逆轉，二人的秘密逐一被揭露，游學修開始反客為主，慢慢由被動變主動，竟然可以和老前輩平起平坐！黃秋生的情緒波幅很大，充滿層次感的驚喜，令人拍案叫絕！

《極地謎情》劇照（圖片來源：神戲劇場）

《極地謎情》的舞台設計和燈光效果，真的很有心思，既豐富劇情，又別樹一幟，負責舞台美學的葉卓棠、負責燈光設計的黃宇恒、助理舞台設計顧美玲、以及其他相關的工作人員，都應記一功！隨着兩個主角的關係變化，屋頂的高度一再變動，帶來不同的壓迫感。二人的真實關係徹底曝光後，結局時代表柱和牆的佈景慢慢從舞台消失，具有象徵意義，更勝千言萬語。

《極地謎情》劇照（圖片來源：神戲劇場）

《極地謎情》原定2023年9月1日首演，但因為颱風襲港，順延一天於9月2日正式首演，這天剛巧是黃秋生的62歲生日，監製特別為他準備了「立體海膽蛋糕」（祝他永遠都有海膽一般軟綿綿的心），同場另一友好劉雅麗也準備了生日蛋糕，台前幕後和觀眾，在謝幕時一起為黃秋生慶祝生日，全場大合唱生日歌，實在是令人難忘的一刻，更是香港舞台劇界可一未必可再的重要時刻！

2023.09.02 《極地謎情》首演，台前幕後和全場觀眾，一起為黃秋生慶祝62歲生日！

2023.09.02 《極地謎情》首演，台前幕後和全場觀眾，一起為黃秋生慶祝62歲生日！（圖片來源：何故）

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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