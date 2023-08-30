舞台劇《辯護人》是一個關於選擇、責任和信念的故事｜何故專欄

《辯護人》是一個關於選擇的故事，也是一個關於責任的故事，更是一個關於信念的故事。



《辯護人》海報

《辯護人》由郭永康編劇、中英劇團藝術總監張可堅執導、舞台設計師曾文通主理舞台美學，2022年首演時，因事未能先賭為快，今年重演把握機會入場觀看，果然沒有令人失望！

《辯護人》劇照（圖片來源：中英劇團）

《辯護人》的編劇郭永康，是我非常欣賞的一位香港年輕編劇，前作以校園為背景的原創劇《原則》叫人眼前一亮，更被譽為「香港話劇團近年的戲寶」！近作《史家本第二零二三回之伏虎降龍》改編自莫里哀的《史嘉本的詭計》，也令人大開眼界，更讓全場觀眾捧腹大笑！《辯護人》源自2014年的「台北捷運隨機殺人事件」，劇情比《原則》更沉重、反思的空間更廣闊、個別笑位卻比《伏虎降龍》更抵死！

《辯護人》劇照（圖片來源：中英劇團）

《辯護人》的男主角陳哲豪（袁浩楊 飾），原型是「台北捷運隨機殺人事件」中為犯人鄭捷進行辯護的黃致豪律師，他在審訊期間提出「修復式司法」，企圖處理犯人與受害者之間的嫌隙。故事開場時，陳哲豪因為察覺到其當事人殺王然（蘇振雄 飾）的精神狀況在審問期間歷盡不公平對待，故此在電視節目直播時提出「非常上訢」，他當真是在伸張正義？維護法治？或是繼續在受害者的傷口上灑鹽？陳哲豪力排眾議，逆民意而行，被千夫所指，甚至危及身邊人，究竟是否值得呢？

《辯護人》劇照（圖片來源：中英劇團）

《辯護人》有兩個重要的關鍵詞：「聆聽」和「教化可能性」。如果社會上有多幾個「陳哲豪」，願意去聆聽自覺遭社會遺棄的「王然」的吶喊，是否就能避免社會悲劇再次發生？「教化可能性」乃是判處死刑的決定性因素，如果犯人尚有「教化可能性」，就可以免於死刑。然而，誰可以決定別人有否「教化可能性」？法官？醫生？教師？傳媒？市民？死者家屬？劇中有關「教化可能性」的爭議，是一次對觀眾的挑戰！挑戰大家的責任感、德道底線、以及有否細心聆聽每個角色所代表的立場和需要同時，也挑戰了大家對「公義」的定義！

《辯護人》劇照（圖片來源：中英劇團）

《辯護人》雖然角色眾多，卻是各有發揮，並非只是工具人，彷彿看見你和我的影子。袁浩楊作為《辯護人》的主演，看著他已可以獨當一面，我這位曾合作《哪一天我們會飛》的「月球老師」，不禁有種老懷安慰的感覺！朱勇飾演電視節目主持人兼陳哲豪的大舅黃昌遠，以及阮瀚祥飾演的精神科醫生，為沉重的故事帶來歡笑。蔡蕙琪飾演陳哲豪的完美妻子黃芷慧，以及邱靖桐飾演陳哲豪的可愛女兒陳詩霏，為充滿壓迫感的故事帶來溫馨，也為理性的陳哲豪帶來危機。蘇振維飾演殺人犯王然不算突出，相反飾演死者父親陸一山的盧智燊更搶鏡，也更令人同情，足以令觀眾懷疑陳哲豪是否做錯了，為故事牽起高潮。

《辯護人》劇照（圖片來源：中英劇團）

《辯護人》的主題不只是探討人性善惡，也是討論如何「安身立命」，更是如何解決問題。你會選擇跟隨民意主流？或是選擇堅守信念？你會選舉做一個好律師？或是一個好丈夫和女好爸爸？中英劇團很有心思，在前台設置了投票站，每位觀眾都會獲派一張「選票」：如果你是律師，你會不會替王然辯護？實在是個令人難以抉擇的問題。然而，我更有興趣的是：如果你是陳哲豪，如果你的女兒陳詩霏被殺害，你會不會為殺害女兒的兇手擔任「辯護人」？你會不會相信這個犯人還有「教化可能性」？

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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