比起《愛與誠》、《必殺技》　舊歌迷更愛古巨基什麼歌？｜林綸詩

早前古巨基開演唱會，我從前可是很喜歡他的！ 但沒有太強的入場意欲，原因是我預計喜歡那個的他似乎不會復見—— 結果如我所料，他的曲目沒有千禧年之前的歌，除了今年《Ireallylovetosing》裡重唱的歌之外。

文：林綸詩｜原題：第二最愛古巨基 – 哪一個古巨基？



古巨基（圖／寬宏藝術提供）

96-99年的古巨基，對我而言是最吸引的，即由專輯《第二最愛》至《天氣會變》。一眾舊die hard fans總打趣討論，究竟那個時候的古巨基是由何時開始變成至POP天王，而少了從前的味道？ 是由髮線不同開始？ 還是眼線不同開始？ 還是做國劇《還珠格格》開始？ 又或者是由被Paco賞識開始？

97年，他唱《友共情》，安撫移民和畢業香港人的心，還是播到街知巷聞的廣告歌。98年出《愛與夢飛行》，是我最喜歡的一張專輯。首首歌無一不好聽。《所謂愛情》及《苦浪漫》更是愛情啟蒙。99年，他和梁詠琪合唱的《許願》，永遠列在我心中廣東歌合唱的十大之一。

我們舊歌迷曾說，這些都比什麼必殺技或做隻貓做隻狗好多了！ 但古巨基就是那種，即使偏離了你原本喜歡的形象，你也不會太討厭他的一類音樂人。之後，最有趣應是《子華說》(2018年)，而今年的和新人歌手的合作《Ireallylovetosing》，也算有誠意和有新意。還有出資給太太成立的 ChillGOOD TV，是網上音樂平台的質素之作，在疫情期間更是清泉，餵飽失去LIVE的樂迷們。

不過，說那麼多，都是希望古巨基見到，那怕開一個微型音樂會也好，能否唱唱2000年之前首本名曲呢？

（專欄「歌曲心頭好」隔周刊出，圖片及標題為編輯所擬。本文不代表藝文格物立場）

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