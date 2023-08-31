日本品牌Sharp以鉛芯筆起家　手機、微波爐等多項影響後世產品

【日本設計】今晚欣賞完超級藍月，明天迎來9月1日開學日，各位學子相信已收拾好心情上學去。過往每逢開學都會增添一批新文具，雖然可能在不久的將來或者不再需要文具了，原子筆、鉛筆或鉛芯筆這些是基本配置，大家會否料到，原來鉛芯筆早在16世紀已經出現，19世紀投入量產，直到20世紀初再由日本人早川德次改良並發揚光大，早川德次創立的企業現時還健在，不過卻已非專門生產文具，反而在電器界發光發熱，甚至影響至今的不少電器大小發明，也是出自這家企業的。



Sharp於2015年評選的「全球500大企業」排行榜中名列第470名（圖片來源：Wiki）

出生於1893年的早川德次，本來是東京一位工人，於1912年以當時的50日元開設了自家的無名金工廠，並開始生產首款產品「德尾錠」——是一種不需要打孔的皮帶。於1915年，早川先生收到一張來自國外的大訂單，是生產鉛芯筆的零件，看過設計圖之後他發現其設計不太以用家為本，於是自行改良並推出了「早川式自動鉛筆」，及後索性與兄長創立自家文具品牌，並將鉛芯筆反向外銷至歐洲。改良後的新款鉛芯筆大受歡迎，取名為「Ever-Ready Sharp Pencil」，意指總是保持尖銳的鉛筆，其縮寫「Sharp Pencil」一直被沿用至今，是為鉛芯筆的代名詞。

早川德次（圖片來源：Wiki）

後來1923年一場關東大地震將早川兄弟的文具廠燒毀，於是另起爐灶前往大阪創立另一家專門生產文具金工零件的工廠「早川金屬工業研究所」，自此發明了大量引以為傲的作品，品牌於1970年改名為「Sharp Corporation／夏普株式會社」，當中的「Sharp」是為對生產鉛芯筆起家的歷史致敬，而當初改良鉛芯筆所抱著以用家為本的決心，也一直見於其他產品之中。

英國人Sampson Mordan的第一項自動鉛筆專利（圖片來源：Wiki）

自動鉛筆／鉛芯筆起源：

與鉛筆同理，鉛芯筆的鉛芯是由石墨構成而非鉛，由於能夠書寫出相同寬度的線條，現時廣泛使用於工程製圖及設計、繪畫等範疇。最早出現的鉛芯筆是在1791年沉沒的船隻殘骸中找到。直到1822年，英國人Sampson Mordan為一款可以替換筆芯、推進結構的設計申請專利。



日本首部電視機（圖片來源：Sharp）

日本首部微波爐（圖片來源：Sharp）

早川德次成立了「早川金屬工業研究所」之後，於1925年生產日本首部礦石收音機而聲名大噪，有見於媒體趨勢的改變，認為電視的時代很快就會降臨，於是又開始研發電視機，雖然礙於二戰的影響整個社會都停擺，但早有根基之下在50年代初已自主研發出日本首部電視機，剛好與日本電視台NHK開播日子接軌。接著繼續將目光放於家庭電器之上，因為50年代之後日本經濟復甦，人民富起來所以對於家電需求急速上升。例如日本首部微波爐也是由他們所生產的，有別於國外的款式耗電量高又笨重，品牌認為不適合國內人民家庭使用，便將之小型化並降低功率，甚至將單車的響鈴聲應用在提醒功能上，自此之後微波爐與「叮」一聲打上等號。

世上首部電子計算機Sharp CS-10A（圖片來源：National Museum of American History）

Sharp J-SH04（圖片來源：Wiki）

在家電之外，由於品牌掌握了技術和生產線，所以又開展了半導體、通訊設備和電腦等電子領域，在60年代成立了半導體和電子研究室，在1964年出產了世上首部電子計算機，為業界打響頭炮。時間來到90年代，手提電話的普及漸漸抬頭，雖然品牌也有生產，不過並未能取得優勢，於是另闢蹊徑，首度將內置攝影鏡頭的設計融入手機，並成功於2000年推出，當年的忽發奇想，開拓了今天沒有鏡頭不成電話的設定。於2014年日本國立科學博物館將當年推出的這部別具前瞻性的Sharp J-SH04手機列入「未來技術遺產」，足證其重要的歷史意義。品牌在過去的百年間帶領過不少世界潮流，受其影響或啟發的產品和技術不在少數，歸根究底，還是因為品牌一直堅持著以用家為本的初心，看得到民眾的需要，自然能夠開拓嶄新的道路與市場。