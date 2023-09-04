像冥想亦如禱告　日本雕塑家Takatoshi Kuronuma的神性人像木雕

【亞洲藝術新星100】若要用一個詞語來形容日本藝術家Takatoshi Kuronuma（クロヌマタカトシ）的作品，大概便是「寧靜」。他手中不論是羊、天鵝、大象還是人像多數都閉起眼，配以木材雕刻後溫潤質感，流露出一種肅靜氣氛，彷彿能令空氣停止流動。其作品在Instagram上相當受歡迎，每逢新作品發佈點讚量動輒數千，究竟是什麼讓其作品獨具魅力？



日本藝術家Takatoshi Kuronuma作品（Takatoshi Kuronuma Instagram）

日本藝術家Takatoshi Kuronuma作品（Takatoshi Kuronuma Instagram）

和很多藝術家一樣，Kuronuma並非科班出身。大學畢業後，他最初是在一家建築公司擔任現場監督職位，負責管理工人依圖紙施工，但由於建築需要依靠大量人員分工合作，而他本人無法真正親手創造事物，令他感覺非常空虛。後來他偶然在工地拾到了木匠留下的木頭小塊，回家後試著雕刻成蘋果，突然感覺到某種完整感，便決心辭去相關工作。Kuronuma其後亦嘗試製作傢俱和餐具設計，但受交貨期限、量產化形狀等條件限制，於是毅然投身獨立創作。

Takatoshi Kuronuma（Takatoshi Kuronuma官網）

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可能是天賦使然，Kuronuma從初學到後來舉辦首個個展只花了一年時間，後來也在各大城市舉辦巡迴木雕展覽。他其中一系列動物作品是以流木創作，原來是與颱風有關。在颱風過後，沙灘遍地是流木，於是他便從中撿了一些回工作室。過後某天，他突然在流木中看見動物形態，開始著手一系列創作。他形容看到形狀的一刻有如「野生的風吹了過來」，恐懼和喜悅同時出現，讓作品充滿生命力。

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Kuronuma社交媒體上多是人像作品，不少人也是從他的人像木雕認識他。他手下人像沒有過多修飾，幾乎總是眼眉低垂、神情含蓄看不出情緒，像冥想又如禱告，不動聲色卻也靜默有力。除了木材，Kuronuma也選用黏土創作，同樣在作品中保留材質原色，黏土乾燥後帶來的裂紋恰好為人物皮膚質感添上細節，作品充滿靈氣。

日本藝術家Takatoshi Kuronuma作品（Takatoshi Kuronuma Instagram）

若對Kuronuma作品有興趣，不妨到他個人網站以及Instagram了解更多。