深圳好去處｜福田最新文青打卡點　「24小時免費書房」藏書兩萬冊

兩層樓高的藏書牆，成面的落地玻璃幕牆，MUJI風格原木色淡雅裝潢，24小時免費開放，熱愛閲讀的人，自此又多了一個安心的空間。

今天就去看看深圳的「百姓書房」！



秋日書香 深圳又一所

24小時免費書房

這座外形如同一個玻璃盒子的「百姓書房」位於福田區深南中路，與新城市廣場僅一路之隔，是繼24小時書吧後，福田又一座24小時閲讀空間。

雖然「百姓書房」正式對外運營才不過三個月，但已經成為福田新的熱門打卡地。👇👇👇

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兩層高書牆 館藏書兩萬冊

百姓書屋共藏書兩萬餘冊，收錄的書籍涵蓋了社科、文學、藝術等眾多品類，皆可自由取閲。位於書房中心的書牆貫通了書房的一、二層，所營造出的閲讀氛圍相當濃厚。

落地玻璃幕牆 抬頭見綠

由於外牆採用了成面的落地玻璃幕牆設計，讓百姓書屋從外形上像極了一個「玻璃盒子」。

這使得書屋內部不僅有着充足的光線，開闊的視野還消減了室內的壓抑狹窄感，營造出一個光亮舒適的閲讀環境，讓人雖然身處室內但卻感到十分安心。

通透的玻璃抹除了室內外的邊界感，讓茂盛的綠植也成為書房的一部分。低頭看書，抬頭見綠，整個的閲讀體驗是十分地療愈。

四層複合空間 迴旋階梯連接👇👇👇

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百姓書房的總面積約2400㎡，上下共四層，採用迴旋式階梯連接，總體採用MUJI風格的原木裝潢，視覺氛圍温馨且舒適。

而且除了閲讀與自修空間外，還劃分出了咖啡吧、藝術展區、心理諮詢室等等功能區域。雖然名叫書房，但它所具有的功能，更像一個集文化、閲讀、學習、生活、社交於一體的複合公共空間。

150個閲覽座位 一層閲讀空間全天開放

百姓書房內一共有150個閲覽座位，其中書房的一層所有空間是24小時全天對外開放的。這讓入夜後有着學習或閲讀需求的群體，又多了一處可以落腳的安靜空間。

不管你何時到來，這裏的燈始終為你而亮。

一、二層閲覽空間 多個閲讀區域

這150個閲覽座位大部分分佈在書房的一、二層，而且根據不同的閲讀／自修需求，劃分出了不同功能的多個區域，是相當貼心的設計。

1L · 公共閲讀區

一樓的公共閲讀區位於門口的落地窗旁與內側長廊，有長桌與方桌兩種桌型選擇。而且桌下均配備了插座，如果你是攜帶電腦來學習或工作，那麼建議你選擇這個區域。

1L · 階梯閲讀區&兒童繪本區

一層中庭設有階梯閲讀區與兒童繪本區，主要是為了滿足成年人與兒童的單純閲讀需求，同樣也是閲讀氛圍最為濃厚的一個區域。

2L · 靜音閲讀區

在書房二層的左右兩側擁有兩個沉浸式的靜音閲讀空間，分別名為「山澗閲境」和「曠野閲境」，有着共享大書桌與單人隔板桌兩種選擇，適合追求極致安靜學習環境的人群。

2L · 窗邊閲讀區

在二層的臨窗位置還設置了一排沙發閲讀區，開闊的視野加上舒適的座椅，讓人坐在這裏久久不想起身。

選一本心儀的書，然後坐到這個區域，可以輕鬆消磨掉一整個下午。

書房還有其他區域 滿足多種需求👇👇👇

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除了閲讀區域外，百姓書房還有着更多的功能區域，以滿足各類的學習與文化活動的需求。

1/2L · 免費自修室

在書房二層擁有6間名為「靜思房」的單人自修室，獨立空間與玻璃牆面讓你的學習過程不受任何打擾，雖然是免費對外開放，但都需要提前預約。

3L · 藝術展廳

書房三樓是作為藝術展廳對外開放，這裏會不定時舉辦展覽以及舉辦文化交流活動。最近的展品是應用在各個行業的「黑科技」，像美團外賣的無人機，大族的智能機器人，讓人大開眼界。

咖啡吧·里約生活館

書房還將華僑城裏的美學咖啡空間「里約生活館」搬進了一樓，除了咖啡外，還會出售一些小點心。

在這裏慢品一杯咖啡，翻看一本喜歡的書，看累了便在窗旁發呆，也不失為「百姓書房」的另一種打開方式。

「二十四小時為你亮着的一盞燈。」

百姓書房

地址：深圳福田區南園街道深南中路1033號

交通：深圳地鐵9號線紅嶺南站A出口步行410m

開放時間：

一層：24小時全天開放

二、三、四層：周日至周四 09:00-21:30，周五至周六 09:00-22:00



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