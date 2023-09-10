深圳景點｜一人之力修復「百年碉樓」　丁老師7年建隱世公共空間

深圳百年神秘碉樓探索計劃。

1棟樓，5層空間挖掘古玩、淘趣味書、體驗農家樂，人少免費的寶藏地方，又挖掘了一個。



租百年碉樓 建神秘寶藏館

在深圳龍華區廣培北路，屹立着一座獨特的土樓，外表平平無奇，卻見證了歲月的滄桑變遷。它是百年碉樓保興昌，被稱為「Matrix母體土樓」，總共分為五層。

+ 4

七年前這裏還只是一片堆滿垃圾的廢墟地，創辦人丁老師在所有人都不理解的情況下租下了這一片區域，他白天上班，晚上下班後就來這裏清除垃圾。經過了大半年這座廢棄碉樓「復活」了。

碉樓內部大大小小的物品都是丁老師一手改造的，用石頭砌成的牆體、木樓梯還有擺放着由消防器械和金屬水管設計的藝術品。

碉樓空間改造裝修完成後，丁老師又以「撿垃圾」的方式，到處去收集大量的二手圖書、舊傢俱、舊擺件，親手將原本被廢棄的百年老村垃圾場改造成了一座充滿生機和文化氛圍的公共空間。

不僅如此，丁老師還在碉樓對面打造了一個別樣的閲讀空間，他將廢棄的客家老屋改造成了一個純公益圖書館和果蔬園。紅色的郵筒、斑駁的老牆、爬滿葡萄藤的涼亭……猶如一處鄉村田園風格小院。

今天就帶大家去探索深圳龍華這個神秘碉樓和隱世小院。

探秘第一站：百年碉樓尋寶👇👇👇

+ 8

1F 兒童公共書吧

推開古老的木門，空氣中飄散着舊木頭的香氣，混合着書頁上的油墨味道和紙張的微酸氣息，彷彿這些氣味都記載着歲月流轉的痕跡。

一樓主要作為公共閲讀區域，每個角落都堆滿了各種兒童書籍，為城市外來家庭的孩子們提供了一個成長空間，在這裏孩子們能夠自由策劃、參與各種閲讀活動。

2F 童夢音樂空間

一個童夢音樂藝術空間，鋼琴、吉他，樂譜，以及孩子們的繪畫本、手工作品等，展示着孩子們的樂園。

丁老師説這是孩子們最喜歡來的地方了，有空就會在這裏給孩子們辦一場獨特的「個人畫展」，點亮每個屬於自己的舞台。現場的鋼琴歌唱表演，更是為整個活動增添了一抹藝術色彩。

3F 微型博物館

三樓好像來到了一座「微型博物館」，眼睛掃過林林總總的老物件，從鐘錶到老款電視再到傳統工藝品，散發着濃厚的懷舊味道。

一個個極具年代感的古物，細細品味起來，都好似藴含着一段段傳奇的故事，讓人感受到歲月的流轉與變遷。

4F 重溫過往時光

一上來就有一種步入舊時大户人家的生活氣息，彷彿能夠穿越時空的民國記憶。

這裏好像一個古玩市場，它靈感來源於東西方文化之交匯，濃濃的民國味，每一處都能讓你驚豔。懷舊的電風扇和收音機，在碉樓的每個角落都散發着它們獨特的魅力。

5F 時光隧道入口

眼前的景象彷彿進入了時光隧道的入口。老舊的雪櫃、手搖的老式電話，猶如打開了六七十年代的記憶閥門。各種堆砌的舊物帶來的既視感，完美復刻出一個復古的年代。

探秘第二站：1510圖書館淘二手書👇👇👇

+ 9

丁老師真的很愛「折騰」。除了修復了碉樓，還把對面的區域改造出了一個公益圖書館。這個公益圖書館，不僅僅是一個藏書豐富的地方，更是一處感悟與共鳴交匯的聖地。

上萬本二手書冊

它不同於普通的公共圖書館，這裏沒有繁複的分類，沒有傳統的書架，更沒有索書號碼。童年的漫畫書、小説、散文甚至是地圖冊，統統都在這裏！

免費借閲

書籍的價值雖然珍貴，在這裏卻無需花費分文。

借閲完全免費，上限50本，不需要借書證和身份證件，簡略登記姓名和書名即可。這是一方樂於分享閲讀的樂土，讓每個人都能享受到知識的無限樂趣。

為了解決書本的積壓問題，丁老師還實行了一個「書求包養」的項目，希望每個來這裏的人都能帶走一些自己喜歡的書籍回去。

角落裏的古玩區

圖書館側邊另外一個小房間裏擺放了很多精美絕倫的古瓷器，所有的傢俱擺設，都是丁老師一件一件淘來的舊物並重新改造。

通過這些看似平凡的物品，經歷了歲月洗禮，每一件古董都好像是一個見證者，可以窺見過往歲月中的瞬間回憶和精彩故事。

館外的農家樂

丁老師除了用業餘時間來打理碉樓和圖書館，還利用圖書館門口原有的菜地和果樹，打造了一片果蔬園，裏裏外外就有30多株果樹。

這裏不僅僅是村子裏孩子們的樂園，週末的時候還有不少家長帶着孩子遠道而來親身體驗採摘、下廚的樂趣！不再侷限於課本知識，而是通過親身體驗獲得對自然和食物的更深刻的感悟。

「走嗎，去碉樓玩！」

深圳·1510圖書館

地址：深圳市龍華區觀瀾街道牛湖裕隆路96號

交通：深圳地鐵4號線牛湖站C出口

開放時間：10:00-12:00，14:30-17:30

預約方式：18926772413（工作日需要預約）



【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】