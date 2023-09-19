《大象的告別式》星級陣容以流行廣東歌串連原創音樂劇｜何故專欄

《大象的告別式》是一部以流行廣東歌串連的香港原創音樂劇，憑歌寄意，窩心動人，唱出了現時很多香港人的心聲。



《大象的告別式》海報

《大象的告別式》2019年於賽馬會創意中心賽馬會黑盒劇場首演，大獲好評。2023年9月載譽重演，「爆炸戲棚娛樂」及「下雨天不吃蘋果」聯手將《大象的告別式》搬上戲曲中心大劇院，由人氣偶像陳瑞輝（Frankie@MIRROR）、「ViuTV一哥」強尼、出品人兼藝術總監的黃靖程，以及近年香港音樂劇的中流砥柱馮志佑，組成星級主演陣容，一起為「大象」進行「告別式」。

圖片來源：爆炸戲棚

《大象的告別式》由許晉邦編劇，2019年版由陳健豪監製、導演及主演，2023年版改由締造全港首個原創長壽音樂劇《我們的青春日誌》的陳恩碩出品及監製，著名舞台劇導演鄧偉傑執導，金牌音樂人孔奕佳擔任音樂總監、編曲及鍵琴手，袁乙熙擔任大提琴手，李駿銚擔任鼓手，聯同本地頂尖的舞台、音響、燈光、佈景、服裝設計的製作團隊，為觀眾帶來豐富的視覺和聽覺享受。

圖片來源：爆炸戲棚

《大象的告別式》是一部教導我們如何「放下」的音樂劇，以「遺憾」為主題，不同人有不同的「大象」，重點是如何跟的「大象」「告別」。

《大象的告別式》講述所有人在生命終結後都會來到中轉站，把塵世一切放下，然後通往全新世界。故事裡的中轉站，由負責人Dr. Cheung（強尼 飾）駐守了二十多年，他的兩名年輕助手Romeo（馮志佑 飾）和莉莉（黃靖程 飾）都失去了生前的記憶，直至某日，不速之客陳剛（陳瑞輝 飾）突然出現，他自稱是莉莉的未婚夫，為了找出各自的「遺憾」，他們一起穿梭於回憶中，卻發現真相並非他們所想的那麼簡單，他們之間竟然交織著千絲萬縷的關係⋯⋯

圖片來源：爆炸戲棚

《大象的告別式》的四名演員都非常出色！黃靖程演得好，唱得更好，歌聲悅耳，歌藝精湛，是本劇的靈魂人物。強尼比去年主演《二人餐》音樂劇場時更搞笑、更揮灑自如、也更有壓場感。馮志佑早前在《大狀王》、《下一站正常》、《2月14》等音樂劇都有不俗表現，當中以《大狀王》的「方唐鏡」令人留下深刻印象，他今次跟強尼有很多對手戲，彼此擦出燦爛火花，為這個悲傷的故事不斷帶來歡笑。

圖片來源：爆炸戲棚

《大象的告別式》的焦點所在，絕對是陳瑞輝！首次參演音樂劇的他，可算是令人驚喜！導演善用他的跳舞才華，讓他在舞台上大顯舞藝，令全場觀眾為之雀躍。然而，我觀看的是9月16日下午的第二場，陳瑞輝略嫌有點拘謹，期望他在往後場數的演出可以更放、更自然、更有自信。

圖片來源：爆炸戲棚

《大象的告別式》的選曲很有有心思，歌曲動聽又有意思，歌詞配合劇情同時，值得一讚是選取了多首其他MIRROR團友的歌曲，包括：陳卓賢的〈正式開始〉、柳應廷的〈離別的規矩〉和〈坐看雲起時〉、團歌〈ASAP〉等，在熟悉的旋律下，觀眾情緒高漲，不少更跟著合唱。最後一曲C AllStar的〈留下來的人〉，令人黯然垂淚。溫馨提示，建議帶兩包紙巾入場，一包自用，一包借給別人。

圖片來源：爆炸戲棚

《大象的告別式》不只是一部言之有物的精彩本地原創音樂劇，更是讓我們學會「好好告別」的寶貴一課。借用黃靖程的說話「每一次失去，會令自己長，變得更懂得珍惜，更懂得愛。要懂得好好告別，才能猜笑繼續各前。」共勉之。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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