宮九《沒有季節的城市》　新角色行為隱喻311災後日本？｜湯禎兆

《沒有季節的城市》的宮九用心，最清晰明確的切入，其實主要在半助身上。池松壯亮飾演的半助，正是畫龍點晴的設定——他的存在儼然就好像宮九化身的角色般。作為一位外來者（也是小說及電影中沒有的角色），宮九以半助「擅入」臨時宿舍，就好像代表以今人之眼去重看當年世界。半助借記錄「村民」的生活來賣錢，作為隱喻式的投射，正好說出大家面對３１１後的窘態。

文：湯禎兆｜原題：宮九的投影



《沒有季節的城市》劇照

今次所謂的「納尼」當然就是３１１的對照（年份的差異也對應），同時也是以前戰後的反映投射。半助的介入，就像大家再一次置身災後世界。而半助的尷尬之處，恰如所有以３１１及災後世界為素材的創作人，美其名為災民發聲，同時也在消費災情——這正是半助的身份，透過書寫他人的悲情來謀生。他作為出賣者，在劇中一再被辰也批評。但與此同時，半助也融入成為災民的一分子，用心出力地同悲同喜。

《沒有季節的城市》海報

宮九保留原著中小乞丐中毒而死的情節，我認為正好突出無論怎樣樂觀面對，總有傷口是不能撫平的。而出賣災情的罪名也同樣不能抹去，唯有與傷口共存，大家抱持樂觀（卻絕非廉價）的態度來面對餘生。

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