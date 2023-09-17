《七月返歸》不只是賣弄驚嚇　新晉導演謝家祺一鳴驚人｜何故專欄

《七月返歸》，新晉導演謝家祺一鳴驚人，攝影和美術有心思，氣氛取勝，故事充滿玄機，可以有不同的解讀模式。



《七月返歸》是繼《濁水漂流》和《窄路微塵》，「mm2新晉導演計劃」三部曲的壓軸之作，同樣是關注香港的低下階層，謝家祺卻以懸疑驚慄片的另類手法或手段，訴說出一個「美麗新世界」的故事。

《七月返歸》海報

《七月返歸》由謝家祺身兼編劇和導演，他本身是著名網絡作家，擁有「中環塔倫天奴」和「離奇家遮」等筆名，多年來創作了不少「口耳相傳的香港鬼故事」，以及其他的都市傳說。謝家祺立志要成為一名恐怖片導演，曾自資拍攝了一些恐怖短片作為練習，《七月返歸》終於讓是夢想成真。

《七月返歸》劇照

《七月返歸》的男主角黎向榮（江𤒹生/ AK@MIRROR 飾）自幼擁有陰陽眼，因為看見鬼魂而不斷受朋輩排擠，更幾乎被母親（白靈 飾）殺害，舅父（李凱賢 飾）將他接到加拿大生活，多年後，他突然收到母親（白靈 飾）自殺不遂入院的消息，被迫返回香港，暫住於屋邨的舊居，遇上同樣擁有陰陽眼的小孩宇仔（黃梓曜 飾），令他想起自己不幸的童年，彼此成為莫逆之交。然而，向榮驚訝兒時熟悉的地方已變得非常陌生，六樓的不同街坊都非常怪異，對面單位的肥叔叔（利耀堂 飾）突然自殺，鍾伯（太保 飾）與鍾婆（譚玉瑛 飾）似是隱藏了不可告人的秘密，宇仔「母親」（沈殷怡 飾）跟宇仔的關係也是撲朔迷離，更重要是樓上七樓在半夜總是傳來古怪聲響，迫使向榮到上層查探，竟然發現了驚人真相！向榮嘗試向社工（伍詠詩 飾）和警察（周祉君 飾）求助，卻變得更孤立無援，令他陷入崩潰邊緣⋯⋯

《七月返歸》劇照

《七月返歸》的一眾演員出色，在選角面試中脫穎而出的江熚生充滿驚喜，跟前作《忽然心動》相比，簡直是判若兩人！白靈渾身是戲，她的大戲造型是本片的焦點之一，也是跟劇情有關的神來之筆！兩位童星黃梓樂和黃梓曜，分別飾演童年向榮和宇仔，都有不俗表現，伍詠詩和周祉君恰如其分，沈殷怡卻是本片的最大驚艷！太保和譚玉瑛令人不寒而慄，太保影帝級的演技，眼神和笑容都有戲，譚玉瑛一改兒童節目主持的親切形象，比歇斯底里的白靈更搶鏡！

《七月返歸》劇照

《七月返歸》片名的兩個關鍵詞「七月」和「返歸」，已代表了千言萬語。宣傳重點的「美麗新世界」，明顯是向奧爾德斯．赫胥黎（Aldous Huxley）同名經典名著致敬，具有反烏托邦的深層意義。本片以香港獨有的公共屋邨作為主要舞台，破落殘舊的老區、令人充滿遐想的紙紮祭品、以及當年九廣鐵路的鬧鬼廣告，配合特別的敘事手法，在倒數的日子中，令觀眾充滿聯想：面對「去」或「留」，徬徨怎決定？如果你選擇留下來，你會如何繼續渡過「日常生活」？如果可以的話，你會選擇沉醉於已消失的Good Old Days？

《七月返歸》劇照

《七月返歸》不只是賣弄驚嚇，在香港人特別有共鳴的恐怖背後，向我們提出了一連串值得深思的問題：為了願望成真，你可以作出多大的犧牲？為了建立「美麗新世界」，你會樂意變得奇怪？你會用什麼方法去扭曲常態？老一輩渴望的「美麗新世界」，對於年輕人而言，意義真的相同嗎？但最重要的是，欠缺了重要持分者的「美麗新世界」，當真是「美麗」的「新世界」嗎？

《七月返歸》劇照

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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