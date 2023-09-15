作家以甚麼視角去看一個地方　又怎樣寫在文學作品中？｜開卷樂

我們每一天都穿梭於不同的街道。街道上的每個行人，都有不同目的——有些人是為了以最近的距離由一點走到另一點，有些人就只是為了在路上走走。即使在同一條路上，不同的人自然感受各異。就讓 《來一場文學散步》作者可洛告訴你，為什麼要來一場文學散步。

文：香港電台開卷樂｜原題：以文學的視覺在街道步行： 《來一場文學散步》（下）



灣仔藍屋建築群

平淡寫實的作品

可洛是一位創作種類多元的作家，筆下有小說、新詩、劇本、兒童文學、科幻小說等，能駕馭虛幻和寫實的作品。這一次，他選擇以平實的手法呈現香港各個社區的面貌，可洛說，他想呈現如大家衣食住行般生活的一面，不想「加鹽加醋」，如果寫成科幻故事或魔幻小說，可能便會搶了焦點。因此，他形容男女主角之間，也只是一種淡淡的感情，二人散步途中遇上的事物，才是小說的「主菜」。對於這道「主菜」，作家和編輯都非常認真地對待。由於小說中涉及一些面臨重建的地區，也有一些地點在短時間內有很大變化。作者完成初稿後，編輯還按著書中路線走一次，告訴可洛哪些地方或小店原來已經不復存在了，再研究應該更新內容還是留為紀念，或是在書中添加注腳解說。

《來一場文學散步》書封

香港電台文教組節目《開卷樂》由馮傑、鄭政恆、黃怡、鄒芷茵、唐睿主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541

以文學的視覺散步

小說的兩位主角也是熱愛文學的文青，女主角王莉剛搬到西營盤，以新鮮的視覺去接觸這個社區。她感受到的氛圍，當然與老街坊非常不同。可洛希望讀者像書中人物一樣，探索香港不同的地方。正如不同主題的散步活動，就是以不同角度去發掘一個社區的故事。一場文學散步中，我們可以看到一個作家以甚麼視覺去看一個地方，又怎樣寫在文學作品當中。例如書中提到，胡燕青在〈高街〉一文，形容高街是一把刀，比喻高街與附近街道與社區之間的關係。這些不一樣的角度，就是一種文學的視覺。

高街近東邊街交界的斜路（黃偉民攝）

心態影響了眼界，而眼簾下的物事，也會倒過來，影響我們的心境。身為助理教師的王莉，在工作體制上受到不少限制。她選擇了這一份相對穩定的工作，同時卻被這個穩固的框架牢牢地困住，未能實踐心中的教育理想，內心只能在困惑與挫折中，反覆地掙扎、氣餒。當王莉偶爾認識了身為自由工作者的寫作班導師張志樂，便逐漸看到生活中一些前所未有的可能性。人物的背景、遭遇和思想，慢慢與他們旅途上的景點、物事和經歷扣連起來。有一次，他們來到土瓜灣的雜貨店，說起詩人飲江的詩〈玄奧〉——「你隨便捧起一把米／（在隨便一間雜貨舗吧）／那把米一粒一粒漏下／在你幼嫩的指縫間／噢，你蒼老了的指縫間／有句話你說玄奧不玄奧／那天你踏進屋裡／母親挨在廚房裡嘆：／「叫你買斤油，／你呀，你足足去了成世！」飲江兒時買米，感慨一生匆匆。二人受到觸動，也令王莉決心不要變成雜貨店中其中一隻乾蝦米，希望自己即使在一潭死水中，仍能做一隻能跳能游的鮮蝦。

香港雜貨店（圖片來源：Unsplash，示意圖，非文中人物、地點）

可洛希望，一場文學散步，不單能讓讀者以新的視覺去看待社區，亦能從不同文學作品中得到啟發，以不同的視覺看待生活。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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