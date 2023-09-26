Logo說故事｜驚喜滿滿的負空間設計　藏在小小商標裡的品牌故事

當我們了解一個品牌時，最早接觸到的很可能是其Logo，Logo是品牌的門面，是它的名字也是其建立的形象，在品牌建設和經營中扮演著關鍵的角色，所以好的設計至關重要。



除了美觀之外，Logo還可以巧妙地隱藏一些重要的品牌故事或訊息，相比起直接道出來，稍作隱藏既可以增加與受眾的互動，增添玩味也能夠成為其記憶點。今回我們就來看看有哪些經典的品牌Logo暗藏了怎樣的元素在內。



圖片來源：Getty Images

Logo也就是一個平面的圖像而非三維的空間，所以要隱藏一些訊息往往會利用負空間，從中可在有限的空間裡發揮最大的創意和功能。著名的速運公司Fedex，最重要的品牌核心價值當然是速度、可靠，將顧客所委託的物件直接送達目的地，原來在其Logo內的「E」和「X」之間藏起了一個反白的箭嘴，正好代表了這些品牌價值，這個Logo設計贏得了不少商標獎項，負空間的利用毫不牽強，完美融合，Logo於1994年面世，原來當初竟然經歷了200多個版本才得出這個滿分的答案。

三角朱古力Toblerone Logo

另一邊廂，成立自1907年的三角朱古力Toblerone已面世逾百年，品牌的Logo是象徵著瑞士的山峰馬特洪峰，愈多愈多人發現原來山峰之間藏著一頭熊，原因是品牌的創立地瑞士伯恩既有著國內著名的雪山，亦是聞名的「熊之都」，此舉是向發源地致敬，可惜的是自今年以來品牌的生產廠房由瑞士遷到斯洛伐克，所以根據瑞士的產地法規，現時已不能再標示為瑞士製造以及利用馬特洪峰作為商標，新包裝上的Logo將會加入品牌創辦人的簽名元素，而且由瑞士製造改為創立自瑞士。

還有一些經典的負空間設計案例，例如Formula 1的標誌中間由「F」與象徵速度的紅色條紋結合出一個「1」字；家樂福（Carrefour）的Logo中構成了象徵品牌名字的白色「C」；美國國家廣播公司旗下的電視新聞部門NBC，其Logo其實是一隻孔雀，孔雀的彩色尾巴現在看起來正常不過，是代表了其最早生產彩色電視的歷史，試想想當年有好些觀眾剛剛換成彩色電視時看到其彩色Logo就有更強感受了。

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最早對於負空間的利用作出研究的，相信是丹麥心理學家Edgar Rubin於1915年所發表的論文，當中詳細描述了視覺圖形與背景的關係，當有兩個領域於同一個空間中出現時，一個被視為圖形另一個被視為背景，對於這個空間的感知體驗是從兩者共同塑造出來的，更或會出現語帶雙關的情況。不過圖形與背景的關係並不一定是絕對，亦會因應視點而變化，由於人們很難同時處理多個圖像或訊息，所以會出現先後次序，最先理解、最易理解的圖形往往會視為圖形，另一個則為背景。Rubin舉出了著名的例子「Rubin vase」，有人直接會見到一個花瓶，又有人會見到兩張人臉，前者會比較多，是因為花瓶置於中央，加上人臉是白色的——大多數是背景的顏色，也被視為留白空間，但實際上兩者之間並沒有一定的主次之分，不過當人們先看到花瓶，再看到人臉時，反倒會有一種彩蛋的驚喜感。

Rubin vase（圖片來源：Wiki）

在設計上運用正負空間，可以有效增加空間的平衡感，而且負空間往往能夠填補正空間的不足，並能為觀者提供更多想像的可能性。應用在Logo之上，可以傳遞出更多的內容與訊息，更不需要完整冗長地展現，只需留下線索，好讓觀者自行聯想和發掘，從中增加更多的驚喜與互動，印象也較為深刻。