神奇魚魚歷險｜攝影師創造「見立繪」　探討日本視覺文化奇異特質

屍陳東京街頭的一尾尾魚，和遲至 2021 年才舉行的「2020 東京奧運」有什麼關聯？

文：moom bookshop｜圖片來源：《Tokyo Fishgraphs 2020》



原田直宏《Tokyo Fishgraphs 2020》（圖片來源：https://moom.cat/l/jVKwPv）

原田直宏《Tokyo Fishgraphs 2020》（圖片來源：https://moom.cat/l/jVKwPv）

為了探討日本視覺文化中的奇異特質源自何處，日本攝影師原田直宏參考、引用古老藝術表現手法「見立」(Mitate)，為受疫情限制而延期且不開放觀眾進場的 2020 東京奧運，創造了一冊虛構紀錄，而《Tokyo Fishgraphs 2020》書名中三個看似無關的字眼，正是耐人尋味的線索。

原田直宏《Tokyo Fishgraphs 2020》（圖片來源：https://moom.cat/l/jVKwPv）

2020 至 2021 年間的每一天都像幻覺，面對面交流一概成為禁忌，昔日的不夜城東京一度恍如空城，超現實得令人難以置信，於是原田直宏靈機一動，決定把這股怪異感轉化為一部當代「見立繪」(Mitate-e)，用機智而詼諧的手法勾動想像力，或白描或諧擬，將人人熟悉的歷史與傳統場景重新召喚出來，變成藝術家把玩典故、雙關語和認知分歧的引子。

原田直宏《Tokyo Fishgraphs 2020》（圖片來源：https://moom.cat/l/jVKwPv）

《Tokyo Fishgraphs 2020》的第一條線索是歌川廣重，除了描繪江戶東京景致的代表作〈名所江戶百景〉，這位舉世聞名的浮世繪畫家和海陸動物也頗有緣，愛貓成癡之外，也畫過 40 張囊括魚蝦蟹貝的水中生物系列作。

原田直宏將〈名所江戶百景〉的黑白影本和魚攝影交錯穿插，水淋淋的死魚對上不再繽紛的風光，每組都充滿一言難盡的奇妙關係。東京都作為一座鄰灣的大都會，鮮魚不僅激起飲食文化千層浪，在源遠流長的日本藝術史中，也一直是各種創作類型的熱門題材，繼而成為本書中的第二條線索。原田直宏走訪在地魚市場，混搭多種壽司或日本料理常用的魚種，再循著〈名所江戶百景〉走入畫作涵蓋的百景，以大片幅相機拍下魚的照片，創造出屬於現代的文化象徵。

所以，街頭的魚和消失和那段時光有何關聯？隨著時與空交織成第三條線索，原田直宏終於揭曉答案：假如 2020 夏季奧運照如期舉行，遊客和觀眾自世界各地湧入東京的話，那麼原田直宏拍下的那些魚，也許就會成為遊人的盤中饗宴，在無數記憶和相簿裡閃著鮮明的鱗光，見證如今只能仰賴想像的一場集體缺席。

原田直宏於 1982 年出生於東京，畢業於早稻田大學藝術學校空間影像系，作品常以聚光燈、強光的形式紀錄都市，並熱中於探索著現實與非現實之間的意識流動。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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