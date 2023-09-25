神奇魚魚歷險｜攝影師創造「見立繪」　探討日本視覺文化奇異特質

撰文：moom bookshop
出版：更新：

屍陳東京街頭的一尾尾魚，和遲至 2021 年才舉行的「2020 東京奧運」有什麼關聯？
文：moom bookshop｜圖片來源：《Tokyo Fishgraphs 2020》

原田直宏《Tokyo Fishgraphs 2020》（圖片來源：https://moom.cat/l/jVKwPv）
原田直宏《Tokyo Fishgraphs 2020》（圖片來源：https://moom.cat/l/jVKwPv）

為了探討日本視覺文化中的奇異特質源自何處，日本攝影師原田直宏參考、引用古老藝術表現手法「見立」(Mitate)，為受疫情限制而延期且不開放觀眾進場的 2020 東京奧運，創造了一冊虛構紀錄，而《Tokyo Fishgraphs 2020》書名中三個看似無關的字眼，正是耐人尋味的線索。

原田直宏《Tokyo Fishgraphs 2020》（圖片來源：https://moom.cat/l/jVKwPv）

2020 至 2021 年間的每一天都像幻覺，面對面交流一概成為禁忌，昔日的不夜城東京一度恍如空城，超現實得令人難以置信，於是原田直宏靈機一動，決定把這股怪異感轉化為一部當代「見立繪」(Mitate-e)，用機智而詼諧的手法勾動想像力，或白描或諧擬，將人人熟悉的歷史與傳統場景重新召喚出來，變成藝術家把玩典故、雙關語和認知分歧的引子。

原田直宏《Tokyo Fishgraphs 2020》（圖片來源：https://moom.cat/l/jVKwPv）

《Tokyo Fishgraphs 2020》的第一條線索是歌川廣重，除了描繪江戶東京景致的代表作〈名所江戶百景〉，這位舉世聞名的浮世繪畫家和海陸動物也頗有緣，愛貓成癡之外，也畫過 40 張囊括魚蝦蟹貝的水中生物系列作。

原田直宏將〈名所江戶百景〉的黑白影本和魚攝影交錯穿插，水淋淋的死魚對上不再繽紛的風光，每組都充滿一言難盡的奇妙關係。東京都作為一座鄰灣的大都會，鮮魚不僅激起飲食文化千層浪，在源遠流長的日本藝術史中，也一直是各種創作類型的熱門題材，繼而成為本書中的第二條線索。原田直宏走訪在地魚市場，混搭多種壽司或日本料理常用的魚種，再循著〈名所江戶百景〉走入畫作涵蓋的百景，以大片幅相機拍下魚的照片，創造出屬於現代的文化象徵。

所以，街頭的魚和消失和那段時光有何關聯？隨著時與空交織成第三條線索，原田直宏終於揭曉答案：假如 2020 夏季奧運照如期舉行，遊客和觀眾自世界各地湧入東京的話，那麼原田直宏拍下的那些魚，也許就會成為遊人的盤中饗宴，在無數記憶和相簿裡閃著鮮明的鱗光，見證如今只能仰賴想像的一場集體缺席。

原田直宏於 1982 年出生於東京，畢業於早稻田大學藝術學校空間影像系，作品常以聚光燈、強光的形式紀錄都市，並熱中於探索著現實與非現實之間的意識流動。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

尋書地圖——

延伸閱讀——

關於親密關係和衰老的革命性作品　美國紀實攝影師紀實黃昏三角戀

+13

書介｜被譽為電影天才的蘇聯導演塔可夫斯基　自成一格脫俗美感

+10
建築｜未修飾外觀、裸露鋼筋混凝土　攝影集保存歷久不衰粗獷主義世界妖怪圖鑒｜龐然大物、長牛角的怪獸　攝影師深入探索民間神話攝影集回看時代感未來氛圍混雜的昭和東京　霓虹色都市如絢爛夢境搜羅日本最有個性私人住宅　從藝術家前衛建築到職人住商結合町屋二宮和也主演《浅田家》原作！　耗時7年一系列搞笑情景劇家庭照看似繁華卻無人居住　攝影師訪21個「波坦金村」探究荒誕面子工程拍下David Bowie經典專輯封面　鋤田正義鏡頭裡70年代搖滾樂風景
藝術創作
書籍介紹
攝影