丹麥藝術家受委託創作卻交白紙「收了錢就跑」　法院勒令歸還款項

當代藝術形式各種各樣,但似乎就不是什麼都能被當成藝術品。丹麥藝術家Jens Haaning在2021年受委託作畫後,只交出兩張空白畫布,指藝術品名稱是《收了錢就跑》(Take the Money and Run)遭博物館提告,早前法院裁定Haaning需歸還所收取約492,549克朗(約54萬港元)。



Jens Haaning交出之作品《收了錢就跑》(Take the Money and Run)(Kunsten Museum官網)

Jens Haaning作品多有關社會不公主題,常用現金作為作品素材,譬如他在2007年一幅作品用歐元真鈔展示奧地利人平均收入,2010年亦有另一作品將丹麥克朗貼在畫紙上,展示丹麥人均年收入。

這次兩張涉事作品原本亦是要圍繞相關主題,丹麥奧爾堡現代藝術博物館(Kunsten Museum of Modern Art Aalborg)在2021年向Jens Haaning提供532,000丹麥克朗(約59萬港元)作為資金,並支付約40,000克朗(約4萬4千港元)作為藝術家薪金創作類似作品。然而當美術館職員收到作品時,卻發現「貨不對辦」,兩幅概念畫作完全空白,藝術家為它們取名為《收了錢就跑》(Take the Money and Run)。

根據藝術家聲明所指,他原先創作概念是要思考薪金如何作為計算工作價值的工具,並展示歐盟內不同國家區別。他希望透過將畫作題目改為《收了錢就跑》,來思考人類工作意義,並引起有關藝術家權利以及工作環境關注,為藝術行業建立更好規範。當時他向丹麥媒體表示自己「收了錢就跑」行為就是作品本身,這是違約而不是盜竊,而違約則是作品一部分,更鼓勵所有工作環境糟糕的人作出類似行為。

早前法院裁定Haaning需歸還所收取約492,549克朗(約54萬港元)(Getty)

博物館當時照原樣展示空白畫作,並在畫框旁貼上Haaning一封電郵解釋作品創作緣由。然而Haaning在展覽期結束後仍拒絕歸還相關費用,於是博物館決定採取法律行動。丹麥法院在本週初裁定Haaning必須歸還532,000丹麥克朗素材款項,但就得以保留其薪金。