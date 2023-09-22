丹麥藝術家受委託創作卻交白紙「收了錢就跑」　法院勒令歸還款項

當代藝術形式各種各樣，但似乎就不是什麼都能被當成藝術品。丹麥藝術家Jens Haaning在2021年受委託作畫後，只交出兩張空白畫布，指藝術品名稱是《收了錢就跑》（Take the Money and Run）遭博物館提告，早前法院裁定Haaning需歸還所收取約492,549克朗（約54萬港元）。



Jens Haaning交出之作品《收了錢就跑》（Take the Money and Run）（Kunsten Museum官網）

Jens Haaning作品多有關社會不公主題，常用現金作為作品素材，譬如他在2007年一幅作品用歐元真鈔展示奧地利人平均收入，2010年亦有另一作品將丹麥克朗貼在畫紙上，展示丹麥人均年收入。

這次兩張涉事作品原本亦是要圍繞相關主題，丹麥奧爾堡現代藝術博物館（Kunsten Museum of Modern Art Aalborg）在2021年向Jens Haaning提供532,000丹麥克朗（約59萬港元）作為資金，並支付約40,000克朗（約4萬4千港元）作為藝術家薪金創作類似作品。然而當美術館職員收到作品時，卻發現「貨不對辦」，兩幅概念畫作完全空白，藝術家為它們取名為《收了錢就跑》（Take the Money and Run）。

根據藝術家聲明所指，他原先創作概念是要思考薪金如何作為計算工作價值的工具，並展示歐盟內不同國家區別。他希望透過將畫作題目改為《收了錢就跑》，來思考人類工作意義，並引起有關藝術家權利以及工作環境關注，為藝術行業建立更好規範。當時他向丹麥媒體表示自己「收了錢就跑」行為就是作品本身，這是違約而不是盜竊，而違約則是作品一部分，更鼓勵所有工作環境糟糕的人作出類似行為。

早前法院裁定Haaning需歸還所收取約492,549克朗（約54萬港元）（Getty）

博物館當時照原樣展示空白畫作，並在畫框旁貼上Haaning一封電郵解釋作品創作緣由。然而Haaning在展覽期結束後仍拒絕歸還相關費用，於是博物館決定採取法律行動。丹麥法院在本週初裁定Haaning必須歸還532,000丹麥克朗素材款項，但就得以保留其薪金。