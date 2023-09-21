當日本插畫家愛上巴黎　Yukiko Noritake筆下悠然自得法國生活

撰文：梁嘉欣
出版：更新：

【亞洲藝術新星100/插畫】在日本有一種病叫做「巴黎症候群」，指人們因各種原因對巴黎這座城市浮想聯翩，實際去到後大失所望，從而產生難以言喻的心理創傷。日本插畫家Yukiko Noritake卻沒有被此困擾，她在巴黎留學後愛上法國文化，自此留在法國定居。她不少作品描繪巴黎以及法國鄉郊，雖然都是日常生活景象，在其筆觸下卻有一種悠然詩意，令人神往。

Yukiko Noritake作品（Yukiko Noritake Instagram）
Yukiko Noritake作品（Yukiko Noritake Instagram）

Yukiko Noritake出生於日本愛知縣，曾在日本公司當過幾年上班族，後來決定到巴黎著名藝術學院Ecole de Condé留學，從此一直在法國定居。她作品多從日常生活、旅行經歷、或是各種現代畫作中攝取靈感，她畫作中描繪的人們總是悠然自得，可能是在塞納河旁聚會聊天、在公園野餐，又或在公寓露台享受巴黎夜晚。她筆下人物多數繪畫得很細微，就像點綴建築物的星星點點，儼然是風景一部分。

Yukiko Noritake作品（Yukiko Noritake Instagram）
Yukiko Noritake（Yukiko Noritake Facebook）

Noritake表示自己創作時通常會用上四到五把刷子，為作品添上不同筆觸，能傳達不同情緒。她一般先用丙烯酸顏料在紙上作畫，事後再上載Photoshop調整到喜歡的顏色，於是成品色調清亮又和諧。

她其中一些畫作靈感來自影視作品，譬如這幅大馬路便是來源Adam Driver以及Scarlett Johanssen主演《婚姻故事》場景。除了經典吵架情節，相信看過電影的朋友們很難忘記劇中加州景色，Noritake亦如是，於是她便用自己方法重新演繹電影中風景。

+2

Yukiko Noritake曾在法國出版過四本兒童讀物，插畫作品收錄在 Elle、Madame Figaro等知名雜誌，最近更與Pierre Hermé、Piaget等品牌合作，不失為近年值得留意的亞洲插畫家。目前Noritake多在社交媒體上更新作品，有興趣的讀者不妨到她官網以及Instagram了解更多。

《老婦還鄉記》一群好演員進行一場悖謬的人性討論｜何故專欄展覽｜廣告導演張天行個人畫展　探索具象與抽象交織出來的美美國90年代藝術Icon Bob Ross　《歡樂畫室》首作近千萬美金出售《大象的告別式》星級陣容以流行廣東歌串連原創音樂劇｜何故專欄《說笑之人》導演區焯文訪問：辛酸成喜劇　那些棟篤笑教會我的事Blue Bottle機場新設Popup打卡點極具設計感　原來是MoMA館藏經典宮九《沒有季節的城市》　新角色行為隱喻311災後日本？｜湯禎兆
藝術創作
藝術家
繪畫
亞洲藝術新星100
插畫師