山田洋次《媽，是您嗎？》選址有玄機？談東京隅田川變遷｜湯禎兆

山田洋次的《媽，是您嗎？!》，選擇隅田川為背景，絕非隨意而為的，我認為隅田川幾近起主角的作用。說來話長，隅田川在東京作為水都的發展史上，地位一向舉足輕重。根據陣內秀信在《東京的空間人類學》的說明，踏入江戶後期，東京的遊樂空間逐步由芝方面向淺草、本所及深川遷移，而在都市外圍貫穿流注的隅田川，自然納入擴展的版圖之內。此所以隅田川的水邊空間，從一開始就是向流通經濟及遊興文化兩端發展，成為東京的重心地之一。踏入明治時期，東京灣附近均以殖產興業為重，於是隅田川附迎興建了大量工廠，也正因為此，反而令市民與河川的距離拉遠了。

文：湯禎兆｜原題：隅田川作為主角



從淺草望向隅田川，遠處可見東京Skytree。（視覺中國）

事實上，只看最近的數十年，隅田川的變化仍令人感受良多。我在九十年代初去日本唸書，那時的隅田川可謂一派垂垂老矣的入暮之態。隅田川的水上巴士乘船口，附近正是老朽的荒川遊園地，完全就是沒落廢園的攝影熱點。我居於田端，經常以都電出入，隅田川附近的寥落氣息，每日都在呼吸。但自從２０１２年東京晴空塔落成，押上一帶死而復生，連帶整條隅田川都好像重注生命力——隅田川的興衰幻變，正好如河水般有起有伏，令人著迷。

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