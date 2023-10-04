十月展覽精選：蔡國強15米爆炸畫、周俊輝個展、港漫改編電影展覽

【展覽】踏入十月，不少拍賣行都開始秋季拍賣，同時還有不少精彩展覽正在開展，看展選擇不少。這次我們選了四個展覽特作介紹，本月我們能看到爆破大師蔡國強15米「火藥畫」、日本藝術家矢入幸一西方漫畫風格復古風作品、著名香港藝術家周俊輝最新個展、還有港漫主題改編電影展覽，總有一個合你口味。



蔡國強 《葉公好龍》， 2003 年作 火藥粉 紙本（ 五聯作 ），共 405 x 1520 公分（Phillips）

十月初是不少拍賣行舉行秋季拍賣之時，不少名家作品都會出現在預展藏品中，可以說是一睹真跡的好機會。這次我們想特別介紹富藝斯「二十世紀及當代藝術」預展，當中亞洲藝術家比例不少，譬如是最近在東京辦大型回顧展的爆破藝術家蔡國強會在香港展出其長達15米超大型「火藥畫」《葉公好龍》。畫作由灰燼和火藥斑點形成起伏輪廓，構成一條懸在半空中的龍，是2003年藝術家為慶祝中國新年，在倫敦泰特現代美術館引爆計劃期間所創作兩幅「火藥畫」之一，甚少在香港展出。

拍賣會常客奈良美智作品也在展覽之內，這次預展將展出其2006年作品《不就是不》，風格與主題和此作類似作品已經被納入多個知名藝術機構館藏。另一亮點是尼古拉斯·帕爾蒂（Nicolas Party）作品《靜物與橄欖》，帕爾蒂以超現實主義的筆觸描繪靜物與風景而著稱，而其水果靜物畫最受追捧。德國抽象派大師哈特·里希特（Gerhard Richter）1987年作品《抽象畫》同樣會在展館展出，是其於拍賣史上估價最高作品，讀者不妨到現場親身感受。

【展覽地圖】



【展覽詳情】

名稱：富藝斯「二十世紀及當代藝術」預展

日期：即日至10月6日

地點：九龍西九文化區柯士甸道西8號西九文化區管理局大樓G/F



周俊輝作品《紙牌屋》（SC Gallery）

藝術家受訪問就見得多，由藝術家採訪新聞界人士，再呈現新作品又有沒有見過？這次香港著名藝術家周俊輝特別訪問以採訪政治和兩岸新聞為主的傳媒人張寶華，透過重看過去新聞，譬如時北京申奧成功、或是二千年初中美談判照片，重新剪裁、重組繪畫，構建成一組新作品。展覽中所有新聞片段都是張寶華本人提供一手資料，這些內容一部分被藝術家放大，一部分被抹走，熟悉但又帶點陌生，讓觀眾得以重新審視新聞畫面。

+ 12

【展覽地圖】



【展覽詳情】

名稱：周俊輝個展: Interview the Interviewer

日期：即日至11月11日

地點：黃竹坑道53號 英基工業中心1902



《圖影風姿——香港電影與漫畫》現場圖片（政府新聞處）

不少讀者都看著《老夫子》、《男兒當入樽》等漫畫長大，這次「圖影風姿──香港電影與漫畫」展將回顧自三十年代起由漫畫啓發或改編而成香港電影。這些電影有改編自中式漫畫的「王先生」、「烏龍王」、「老夫子」系列；改編自日本漫畫《男兒當入樽》（1994）、《頭文字D》（2005）、《城市獵人》（1993）等，還有由本地漫畫改編而成電影，如「古惑仔」系列、「百分百感覺Feel 100%」愛情小品系列、武俠漫畫「風雲」系列等。部分電影漫畫手稿、電影劇本、角色造型設計圖和電影宣傳品等會在展覽展出，展覽亦會透過闡析電影和漫畫原著在情節、人物刻劃及造型異同，探討電影製作人如何將原著的精髓融會到電影創作中，漫畫迷萬勿錯過。

【展覽地圖】



【展覽詳情】

名稱：圖影風姿──香港電影與漫畫

日期：即日至10月8日

地點：香港電影資料館展覽廳



矢入幸一個人作品展「獵人仨與金石傳」＠海港城現場圖（圖片來源：海港城）

說到漫畫，這次我們也想介紹日本平面藝術家矢入幸在香港舉辦的首個個人展覽。藝術家創作風格受到50 年代西方卡通《Tom & Jerry》、《阿森一族》、《海綿寶寶》等影響，創作出復古卡通風格畫作，他筆下三隻GHOST尤其讓人想起上世紀卡通人物。

矢入幸一每個作品展都會講述一個故事，整個展覽場地就如繪本，每一幅畫作講述一個劇情，在現場就能看完角色旅程來龍去脈。這次藝術家受「5隻猴子與香蕉」實驗啟發，設計了展覽主題《獵人仨與金石傳》，故事是關於三隻GHOST在掘取金石後遭遇不幸，令村民將此行為列為禁忌，而其他人不問因由就跟從傳統，另後人更再對事件加以扭曲解讀，藝術家希望通過故事令觀眾對我們所遵循的不同習俗進行反思。

【展覽地圖】



【展覽詳情】

名稱：矢入幸一個人作品展「獵人仨與金石傳」＠海港城

日期：即日至10月22日

地點：海港城美術館（海港城海洋中心二階207號舖）

