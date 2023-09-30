山田洋次《媽，是您嗎》重新演繹人生議題｜還是日本｜湯禎兆專欄

長篇交代隅田川的背景，正好想指出山田洋次在《媽，是您嗎？！》想說的，正是如隅田川般生生不息的衍化活力。吉永小百合與寺尾聰的黃昏之戀，固然是焦點所在，但以老年人為題材的作品中，也非陌生的安排。山田洋次在訪問中，也曾表示拍攝途中也一度擔心健康問題，所以以上的老人議題自然深有同感，事實上在《嫲煩家族》系列中也已有各方面的探討。只不過今天的更形立體，因為在大泉洋、宮藤官九郎及永野芽郁身上，都得到不同程度的價值觀易轉衍化。

文：湯禎兆｜原題：價值觀的幻化



《媽，是您嗎？！》海報

大泉洋面對社規的限制與人情的衝突，最終作出自由快活的抉擇；宮藤官九郎亦以自己的方法對抗公司的新變，最終幸得老同學的出手支援而渡過難關。永野在離家出走後，也體會到自由戀愛的可貴，從而也更加成熟可靠。以上種種，既是千年不變的人生命題，但內容亦會隨時代變化而有所更易——露宿者生活、志工文化、教會與職場的同質等等，都一樣令人牽起不同程度的煩惱困惑。只不過一旦恪守不變的人倫價值，其實同樣可應刃而解，如隅田川般無論多少幻變，同樣永恆流轉。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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