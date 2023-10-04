「東方馬諦斯」常玉早期作品天價上拍　細看《花毯上的側臥裸女》

【常玉/ 中國藝術/ 拍賣】上世紀20年代被稱為「咆哮的二十年代」，當時西方國家充滿藝術及文化活力，在這個「歷史上最為多彩的年代」盛產了很多聞名於世的文藝作品，例如今回介紹的《花毯上的側臥裸女》，就是著名法國華裔畫家常玉最早期的作品，常玉被譽為「東方馬諦斯」，畫風不拘一格、融合中西文化元素，其裸女油畫《五裸女》曾於拍場上以逾3億港元成交，《花毯上的側臥裸女》亦即將於11月進行拍賣，屆時定會備受注目。



《花毯上的側臥裸女》（圖片來源：佳士得）

常玉出生於1895年，早於1910年向名畫家趙熙習畫，及後就讀上海美術學校，直到五四運動掀起之時，他得到大哥的資助遠赴法國留學，自此留居巴黎，直到1966年辭世之前大都以巴黎為家，當中大部分時間身處巴黎蒙帕納斯藝術區生活。由於其獨特的文化背景，所以創作往往展現出一種傳統與現代、東方與西方藝術之間的連繫。來到20年代，當時人們還忘不了一戰帶來的痛苦，使得人們的心態偏向享受當下，並非展望未來。但正正是這種心態，打破了社會既定的規限，很多新趨勢新潮流接踵而來，例如裝飾藝術風潮、流行時尚界的迷你裙，人們也開始對來自東方的瓷器、木器、玉器感興趣，巴黎作為一個國際藝術中心吸引到不同地域的人們到來，促進東西方交流，自由和開放的氛圍形成了「巴黎畫派」，常玉則是巴黎畫派的代表人物之一。

常玉（圖片來源：Wiki）

常玉屬於中國最早期的一批留法學生，當時與徐悲鴻、張道藩等組成了留法學生組織「天狗會」，他們後來都成為了重要的藝術家與教育者。常玉的作品於1925年入選法國秋季沙龍，於1929年認識了當時巴黎最大的收藏家及學者Henri-Pierre Roche，可謂是自此改變了他的人生，這一年亦是《花毯上的側臥裸女》的創作年份。Roche曾經促成了畢卡索及其贊助人，還收藏了大量畫作尤其是野獸派及立體派的作品，初初接觸常玉便認為他很有天賦，於1930年直接在常玉手上購入《花毯上的側臥裸女》，據說在其家中甚至將常玉與名家馬諦斯的作品放在一起。常玉與之結緣之後作品備受法國畫壇注目，開始於不同的畫廊展出及舉行獨立畫展。

2011年，常玉尺幅最大的裸女油畫《五裸女》曾以1.28億港元成交，打破華人畫家油畫拍賣紀錄。於2019年再次上拍，於香港佳士得的晚拍中以3.03億港元成交，刷新常玉油畫拍賣紀錄（圖片來源：佳士得）

至於《花毯上的側臥裸女》的畫中人原來亦是舉足輕重之人。出生於1901年的Alice Prin，曾經擔任過不少知名藝術家的創作對象模特兒，包括Amedeo Modigliani、Moïse Kisling、Man Ray、藤田嗣治、Alexander Calder以及常玉等，是當時巴黎劃時代的靈感女神，她還做過歌手、舞者、畫家、電影演員，甚至是多位著名藝術家的情婦。於一戰及二戰之間，她曾在蒙巴納斯街區組織藝文活動，其藝名為「Kiki de Montparnasse」，又被稱為「蒙巴納斯的女王」。

《花毯上的側臥裸女》的特別之處在於將中國書法的元素融入作品之中，成就與眾不同的美學風格，在作品中亦能體會到當時的巴黎文化，以及融入了東方哲學理念。作為常玉最早期的側臥裸女作品，實在珍罕難求，在第一冊的《常玉油畫全集》中便是採用此作為封面，足見其重要性。綜觀常玉畢生創作約300幅作品當中，亦只有13幅為1930年以前、以躺臥的裸女為題材創作的作品，當中又僅有5幅為描繪裸女的背面，所以《花毯上的側臥裸女》在稀有性及典範性之上是無出其右的。此劃時代油畫鉅作將於11月28日由佳士得上拍，估價高達1億至1.5億港元。