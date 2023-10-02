日本攝影師鏡頭對準家中狗狗長達17 年　集結成溫馨可愛攝影集

從自己親愛的爺爺到公園裡的調皮小男孩，善於捕捉日常光景中幽默一瞬間的攝影師梅佳代這次將鏡頭對準了家中的狗狗！這隻狗活潑又好動，令每一幅照片都充滿了躍動感，氣質非凡的牠也因一身帥氣又亮麗的白毛而更加引人注目。那麼，這位集全家人之寵愛於一身，同時也讓一家人傷透腦筋的小壞蛋到底是誰呢？答案就在《白い犬》裡！

文：moom bookshop｜圖片來源：梅佳代《白い犬》



梅佳代《白い犬》（圖片來源： https://moom.cat/l/QvlXw5）

梅佳代《白い犬》（圖片來源： https://moom.cat/l/QvlXw5）

牠叫做「寮 (Ryo)」，其意為「宿舍」，名字來自於梅佳代的弟弟在學校宿舍旁邂逅了這隻狗狗。一開始，害怕狗的梅佳代只敢透過樹枝去接觸這位家庭新成員，寮也因為剛來到陌生的環境而顯得特別緊張，隨著時光推移、季節交替，他們漸漸變得越來越親近，除了會一起在雪地中打滾、在街道上奔馳，梅佳代也克服了恐懼，和狗狗成為了好朋友。前後長達 17 年的記錄，最終集結成了《白い犬》這本溫馨又可愛的攝影集。

梅佳代《白い犬》（圖片來源： https://moom.cat/l/QvlXw5）

梅佳代《白い犬》（圖片來源： https://moom.cat/l/QvlXw5）

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日本攝影師梅佳代 1981 年生於石川縣，高中畢業後前往大阪日本寫真映像專門學校學習攝影。曾獲 Canon 寫真新世紀獎佳作，攝影集《うめめ》更獲得了第 32 屆木村伊兵衛攝影獎。著有攝影集《男子》、《じいちゃんさま》、《ウメップ (Umep) 》、《ナスカイ (Nasukai) 》等。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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