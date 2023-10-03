台灣知名小說家王文興逝世　代表作《家變》曾被指是「叛經離道」

【文學/台灣/王文興】台大外文系昨日（2日）發文證實台灣知名小說家王文興於9月27日辭世，享年84歲。王文興代表作有《家變》、《背海的人》、《剪翼史》等長篇小說，其作品在語言使用方面極具實驗性，加上作品內容有關家庭衝突，讓他一度被70年代文壇形容為「異端」。為了尊重王文興遺願，彌撒儀式只有至親家人參加。



台灣知名小說家王文興於9月27日辭世，享年84歲。（資料圖片）

王文興1939年出生在福建省福州，1946年全家遷居台灣，於台北紀州庵定居。他就讀附中時對文學產生興趣開始寫作小說，畢業後考取了國立台灣大學外文系，並與同班同學白先勇、歐陽子、陳若曦等人共同創辦了「現代文學」雜誌。之後，他前往美國留學，在愛荷華大學取得了外文系碩士學位。返台後，他在台大外文系任教，直到2005年退休。2007年，他獲頒台大「名譽博士」的榮譽學位。

《家變》書封

王文興自1960年起陸續發表「黑衣」、「海濱聖母院」等短篇小說，並於1973年出版了小說《家變》，被認為是台灣文學史上現代主義流派代表作品。《家變》以「父子衝突」作為作品主線，講述主角范曄由於與父親范閩賢關係不佳，導致父親離家出走，范曄為了遵從傳統倫理而展開了一段尋找父親的旅程。小說分三部分講述范曄不同成長階段，刻畫年輕一代對老一輩心理變化，有關家庭秩序崩潰內容在70年代台灣文壇一度引起轟動。

《背海的人》書封

王文興在小說中實驗不同語言用法，譬如是將文字拆解成不同部首使用，加上大量台灣注音符號，並使用文字加粗、空格、標點符號等模擬語氣停頓，為讀者設下「速讀」障礙，讓讀者隨作者節奏體驗音韻、延長閱讀時間，對語言創新作出了貢獻。另一本代表作《背海的人》則是王文興第二篇長篇小說，分為上下部，分別出版於1981年以及1999年，通過現代寓言形式刻畫中年人的人生體驗。

導演林靖傑曾在2011年以王文興為主題拍攝紀錄片《尋找背海的人》，為「他們在島嶼寫作．文學大師系列電影」之一。紀錄片透過動畫、作家朗讀以及劇場演出等敘事方式，為觀眾呈現王文興幾十年文學世界。