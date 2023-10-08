讀《城市地標》｜不一樣香港風景　隱於城市一隅的美麗｜尋書筆錄

如果要數香港盛產的石頭，你首先想起什麼？一閃而過的風景，首先是西營盤前西區精神病院的麻石牆立面，繼而是位於西邊街與第三街交界的舊贊育醫院（現址為西區社區中心），走在街邊撫摸粗糙石面猶如撫摸著時間年輪。這些屹立於街上的殖民地時期建築，無不訴說著自身的故事。只待我們問一句：後來呢？建築後來發生了什麼故事？

文：葉秋弦｜原題：隱於城市一隅的美麗——讀《城市地標》



中區警署總部大樓曾是警察總部所在，又稱「大館」，活化後成為展覽場地。（圖片由中華書局提供）

閱讀建築故事

後來發現，閱讀建築不只有一個角度。建築是城市文本的其中一個關鍵焦點，也是一個重要的文學視角。事物之間相互牽纏，猶如一部小說在字裡行間留下的蛛絲馬跡，留待我們逐一細心地拆開繩結，解開內裡隱秘的故事。詩人戴望舒在域多利監獄寫下〈獄中題壁〉，那是1942年的事。如今遊人無不到訪打卡的大館，其實是一個整全的法治中心建築群，包含警署、裁判司署以及監獄設施等。戴望舒的身體當年被囚禁於域多利監獄一角，詩人靈魂卻與時代一起共振，後來寫出〈我用殘損的手掌〉，被詩人瘂弦評為那是戴詩人一生中最成熟最有價值的作品。

關於大館，陳天權在《城市地標：香港早期西式建築》以「一條龍的法治中心」解構建築內裡的歷史輪轉，不僅聚焦在建築群曾經發揮的功用，還詳述每一幢主體建築的起用與落幕過程，其中一筆提及域多利監獄：「奧卑利街的監獄始於1841年，初稱『中央監獄』……2005年12月23日隨著最後一批懲教署人員、入境處人員和在囚人士遷出，域多利監獄停止運作。這個曾經發生許多悲歡離合故事的地方，亦告落幕。」（頁79-83）這邊廂的歷史落幕，換來另一邊廂文物活化後的新貌，從始到終，歷史再度翻開新的一頁，昔日監獄成為今天熱門的遊覽景點。

域多利監獄B 倉建於1910 年，裏面保留當年的設計和間隔。（圖片由中華書局提供）

腳踏實地的城市行腳者

由英軍最早登陸的港島最早開發，位處臨海，佈滿殖民歷史建築。當年各國洋行在海旁買地構建貨倉兼辦事處，或是殖民政府築建軍營作防衛之用，現存的前鯉魚門軍營、中區警署營房等建築以宏偉之姿立於山上。陳天權在前言部分享，他撰寫《城市地標》的目的在於了解香港如何走過這百年年的路。正如開篇所言：「文物建築是城市的標誌，亦是歷史的活見證。」把這些見證精確記錄下來，才體現出歷史傳承的重要性。

隨著城市發展，殖民建築在高樓之間被隱沒、被遺忘甚至被拆卸，彷彿都是必然的事。近年掀起挖尋本土歷史的興趣，如浪潮般湧現各種方式訴說香港故事，不認識陳天權的人，或許也會將《城市地標》撥入這行列之中，以為是風潮下誕生的書。不過，要是你翻開本書，細心閱讀，不難發現它的平實就是腳踏實地的功夫所在：沒有渲染、沒有美化，只有文字與照片的記錄，陳天權就是這樣一位多年來真真切切地記錄城市歷史的行腳者。

位於東邊街和高街交界的華人精神病院，1972 年改為美沙酮診所。（圖片由中華書局提供）

《城市地標》將殖民建築以「香港」、「九龍」和「新界」劃分，全書以香港歷史發展為脈絡，串連起法治、行政、軍事、醫療等不同領域的建築群，絕大部分已被評定為法定古蹟或歷史建築，這樣一來，讀者對這些建築未必感到陌生，至少也聽過建築物的名字。陳天權以其資深新聞工作者的敏銳觸覺，捕捉文化變遷下的建築物故事（及其後發展），這種持續追蹤的態度，正正是對城市的一份熱愛，以及深厚感情。

（部份圖片由作者提供，題目為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

INFO

《城市地標：香港早期西式建築》

作者：陳天權

出版日期：2023年6月

出版社：中華書局

作者簡介｜葉秋弦，喜愛編書和創作，希望生活是文學。著有散文集《綠皮火車》（2021）。