公共文化地標香港大會堂　內斂、含蓄、不滅的微光｜尋書筆錄

撰文：葉秋弦
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說起香港大會堂，你首先想到什麼？最年輕的法定古蹟？摩登建築？還是建築物內裏凝聚多年不散的音樂、文化、美術氛圍？走進大會堂，你會知道那是唯一，正如「City Hall」之名，前面不存在任何「Hong Kong」字樣。獨特、美麗、內斂是大會堂多年保持的格調。自1962年起，它就是第一所公共文化中心之存在，與此同時，香港第一間公共圖書館，座落於大會堂建築群高座樓層，也是從這裡而起。

文：葉秋弦｜原題：內斂、含蓄、不滅的微光：香港大會堂

香港大會堂是第一所公共文化中心（相片由中華書局提供）
香港大會堂是第一所公共文化中心（相片由中華書局提供）

港式優雅格調

大會堂（City Hall）迎來第六十個年頭，代表著什麼？時間軸線一直從1962年延伸至2022年，看似無關風雨，畢竟城中屹立不倒的百年建築還是有的。但六十歲年光景，它見證維港海岸線抹去了原有痕跡，拓展延伸至更遠的處，周圍拆建聲四起，碼頭消隱在視線裡，一切看似是城市發展之必然。必然之中也有不必然的命運，例如，情深建築師如何在原有肌理上進行改良：「香港大會堂的空間運用是很『謙卑』的，一如其他五、六十年代的重點工程，反映了當時的社會民風，對建築美學的追求，與今天是有分別的。現代人喜愛運用巨型、誇張、龐大的方式，製造『嘭嘭』聲的震憾效果，博得『嘩』一聲，但響亮過後，卻沒什麼作用。我覺得不要破壞城市原有的肌理、脈絡，否則是失卻對城市的尊重。」說這些話的人是馮永基，時任建築署建築師，低座及紀念公園的工程由他負責。《市民的大會堂：延亮六十年微光》出版於去年十二月，趕在大會堂六十歲生日、成為法定古蹟的年份，該書載錄了資深的建築師、藝術家、歌劇家、影評人、畫家、城市規劃師等不同專業人士之訪談或對談，每次均由呂大樂教授親身上身，細聽各位訴說大會堂的點滴記憶。

空間記憶、舞台記憶以至於建築記憶，於不同人而言，大會堂盛載著他們彌足珍貴的相遇，與人與物，時間並沒有沖刷記憶。他們與大會堂一起走過的路，可能是自小在這場地演過話劇（凌嘉勤）、青年時光舉辦短片放映會（羅卡），在博物美術館推動藝術（王無邪），又或者多年來風雨不改在大會堂導演著名歌劇……藝術誕生以至於發揚光大，不能說沒有大會堂的份兒。還有還有，像書中「大會堂的港式優雅」一章收錄自民間蒐集而來的人物照片，是年代時光的最好見證——大會堂始終如一，低調、內斂但不失優雅地，陪伴市民走過不同的人生階段。

書海無涯

如今提起圖書館，港九新界十八區各有各豐富的館藏，更遑論座落於銅鑼灣摩頓台前的中央圖書館，為香港公共圖書館體系中面積最大也是館藏最豐碩的圖書館。未有中央圖書館之前，總館在哪裡？1962年3月5日，當時稱作「大會堂中央圖書館」就是公共圖書館的總館，見證圖書館借閱系統如何從紙本走向電子數碼化，曾在大會堂圖書館工作的鄭學仁分享道：「論館藏數量和獨特性，其他分館無可比擬，尤其有眾多特藏，如孤本珍藏。」另外訪問中提及，從前書籍資料是載於目錄卡片上，「目錄卡的資訊畢竟有限，管理員必須非常熟悉館藏，按讀者要求，迅速在正確位置找到合適的資料。故要長時間沉浸在身後的書籍海洋。」故此，他坦言，行內將大會堂圖書館比喻作木人巷，因為那裡提供了磨練專業技能的機會。科技一日千里，但大會堂圖書館依然靜靜留在原地，裝修重組後，改變其功能細節，特設「工商業圖書館」，聚焦金融、工商、經貿等領域的資料，符合社區特性，繼續服務中上環一帶的市民。

是唯一也不是唯一

許多討論均擔心香港大會堂的角色、功能陸續被削平，因西九文化區逐漸成形，那麼大會堂該何去何從？《市民的大會堂》一書的前言，呂大樂教授以「內斂的微光」為題，先梳理當年大會堂出現的起因、經過，以及這幢建築物如何走向市民，如果說1962年是一個開端，那麼2022年必然是一個延續，畢竟城市要發展，文化建設必然經歷遞變過程，只是在這過程中，我們如何掌握新的文化空間佈局，重視大會堂這顆圖釘（地標）如何立在維港文化圈的地圖上，雖然不再是唯一的公共文娛場所，但它的獨特性，必然是無可取代的。

像這樣一冊時光之書，點燃了大會堂內斂、含蓄且永遠不滅的微光，光束照進市民的心裡。正如呂教授在文末所言：「繼續不停步走下去，豐富文化內涵，就是後續。」未來的歷史，或者就在今天創造。

｜延伸閱讀
書名：《市民的大會堂：延亮六十年微光》
出版：中華書局（香港）有限公司
出版日期：2022年12月

作者簡介｜葉秋弦，喜愛編書和創作，希望生活是文學。著有散文集《綠皮火車》（2021）。

（圖片由作者提供，題目為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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