漫步城西｜翻開歷史的卷軸窺探西營盤變遷之貌｜尋書筆錄

位於港島以西的西營盤，在舊區在地鐵通車後，城市面貌急速轉變。有多少人知道，這裡曾是英軍駐紮之地？營盤的英文名為Encampment，而昔日軍營的位置就處於薄扶林道香港大學山坡一帶，那裡曾築有砲台，有士兵駐紮。戰爭時期，西營盤又經歷過動盪歲月。如今歲月悠悠，在城西漫步，歷史痕跡可是遍藏於石牆與磚瓦的縫隙中。



文：葉秋弦｜原題：漫步城西｜翻開歷史的卷軸



圖片由葉秋弦提供

建於1885年的高街精神病院（現為西營盤綜合社區中心），一瞥滿眼都是鮮明的巴洛克建築風格，石柱磚牆佈滿神秘色彩，傳說中這裡曾用作日軍刑場。而精神病院正前方的佐治五世公園，當年為了紀念佐治五世，公園外牆由香港生產的花崗岩石砌城，更謠傳在日治時期為亂葬崗之地。頭顱與足球的故事，一直流傳至今，《城西溯古》亦曾記載部分民間傳說。高街精神病院空置多年，不少年輕人勇闖入內尋幽探秘，更吸引電影《大迷信》來此地取景，都市傳說怎可缺少西營盤這一筆？

公共浴室、舊贊育醫院（圖片由葉秋弦提供）

以上述及的只是西營盤高街上的其中一部分建築物。其實在精神病院側旁，也有一座建於1891年的紅磚拱廊建築物，整體感覺古樸雅然。它是前身為華人精神病院，在域多利精神病院成立前，專門收治華人病患者。「1891年11月，華人精神病院落成，毗鄰歐人精神病院，樓高兩層，以紅磚及花崗石砌成。院內設有4間日間病房，16間單人小室，可收容16位華籍病人。如病人急切診治需要，院方安排病人送往廣州惠愛醫院。」如今用途改為東邊街美沙酮診所，典雅建築保育下來，與高街精神病院的立面互相映照。

那是一個過去的時代，必須靠資料和想像填補的歷史版塊。漫步細看後才發現，一棟棟建築物所承載的過去，比我們想像中更豐富和深遠。

《城西溯古——西營盤的歷變》一書最吸引的，其中是第八章。內容看似平實，但作者特意將西營盤獨特的醫院建築群作了一次全面梳理，部分醫療設施保留下來，部分早已拆卸重建。其中殖民時期的國家醫院現已改為西營盤分科診所，全港首間華人婦產醫院（舊贊育醫院）原址在西邊街36號A，旁邊就是為治療鼠疫爆發的西約公立方便醫局（1908年），如今前者化身為西區社區中心，後者則在2005年讓路給長春社文化古蹟資源中心進駐，讓文化保育、歷史傳承的活動在社區延續下去。不說不知道，立於西約公立方便醫局側旁的小白屋，更是昔日的停屍間呢！至今保留下來，內裡雖已荒廢，但卻是談論鼠疫時，不可遺漏的一筆歷史。

常豐里（圖片由葉秋弦提供）

舊物之痕，變遷被作者記錄於冊頁之間。或沉重或輕盈的歷史，我們仍可從不同地方遇見。

因其歷史悠久，這個地區自然發展出傳統舊行業。不知你聽過關興記嗎？它是一間堅守豆製產品四十年的老字號：「關興記屬於『老香港』的故事，初期在正街擺街檔售賣豆腐，幾經努力終於買了店舖營運。戰後關興記在西營盤大展拳腳，1948年，關興記在第二街的街舖設立豆腐和腐乳兩家工場，其產品更遠銷至東南亞，包裝紙更以觀音像作為註冊商標。1990年，關興記輾轉在第三街設舖開業至今。關太在19歲已協助丈夫打理關興記，閒時喜歡和街坊切磋廚藝。為了增加收入，便利坊眾，關興記兼營糧油調味品的零售。近年，西營盤新樓盤相繼落成，顧客群大多是以小型家庭為主，故豆豉、梅子等不同鹹料均以獨立小包出售。」（頁103）如果不是透過文字記錄下來，這些老店痕跡或有天會沒入城市的發展中，直至遺忘。

榮記理髮（圖片由葉秋弦提供）

社區故事也即是人的故事。傳統米舖是西營盤常見的老店，例如德昌泰在西區紮根七十多年，一代傳一代，第二代老闆鄭先生在店內度過了半百人生的光陰，他自身也是西營盤的老街坊。老店最後選擇在西營盤變遷之際光榮結業，留下一個華麗轉身：「鄭先生在第三街開業時，訂造了一個米櫃，配有六個大米桶，用來放置不同產地和品質的白米。顧客可按喜好，把不同的食米混和更合乎個人的口味，俗稱為『溝米』。鄭先生為了照顧不同階層的需要，零售米舖會按不同價錢的米碎混雜起來售賣，這樣米的價錢就相對降低。從前，每家每戶訂單動輒過百斤，長期顧客還可以賒賬，這是老店獨有的人情味。除此以外，德昌泰更是街坊聚腳吹水的地方，這裏簡直是地區消息的集散地，無需消費，只要安坐德昌泰，就會收聽到西營盤區發生大小事。鐵路通車前，鄭先生趁着好價錢，立即答應賣舖。還記得結業前，鄭先生特意找來攝影師，在德昌泰門前拍攝家庭照，場面熱鬧兼溫馨。」（頁105）

香港佐治五世紀念公園外的麻石牆（圖片由葉秋弦提供）

我城故事豈止這些點滴？每次探索城市風景，有如剝開一層一層的洋蔥外衣，裡頭藏了許多不為人知的或廣為人知的細節。《城西溯古》的作者紮根西營盤多年，梳理出從無到有的過百年的歷史變遷。繁忙生活中，不妨讓心靜下來，聆聽一下建築物、社區以至於人的故事。無論時光流轉多少年，我們仍能從歷史的卷軸中，探尋到香港往昔的歲月，以及窺探變遷之貌。隱藏在地表下的，浮動在地表上的，還有許許多多值得我們繼續發掘，認識與探索。

走一趟西營盤吧，帶上一本適合的書，或者，你的眼底會流瀉出不一樣的舊區風景。

《城西溯古——西營盤的歷變》

新書推介

書名：《城西溯古——西營盤的歷變》

作者：黃競聰

出版日期：2022年7月

出版社：中華書局（香港）有限公司



作者簡介｜葉秋弦，香港中文大學中國語言及文學系文學碩士、國立臺灣師範大學國文學系學士。中學時期開始創作及投稿，熱愛文學和閱讀，以散文書寫為主，文章見於《中學生文藝月刊》、《大頭菜文藝月刊》、《香港文學》等，著有《綠皮火車》（2021）。喜歡旅行，喜歡文字，總是做着不合時宜的事，譬如藏書，編書。曾任研究助理、文學雜誌編輯，現任出版社編輯。



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