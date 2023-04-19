生活的塵埃片片　慈悲為懷背後是超脫、坦然和率真情感｜尋書筆錄

散文作為一種最基礎入門的文類，在生活中如何將經歷提煉，及轉化成為寫作素材，其中最考驗作者的，必然是一雙觀察的眼睛。有感才成文，在這有情世界中，隱藏著許多我們不為意或不經意看見的真實細節，往往可觸發創作動機，甚至成為筆下的風景與故事。

文：葉秋弦｜原題：生活的塵埃片片



《揚眉策馬》是這樣一冊書，作者透過自己多年來累積的生活感受與細膩觀察，甚至「旁觀他人的痛楚」，自小便明白生活的艱辛，多年後化作筆下的記憶蝴蝶，讓它們漫天紛飛。無論是「傷逝」、「思舊」，還是「惜今」、「回眸」，濃情淡墨都不是一場枉然。

《窄路微塵》（電影劇照）

正如〈塵垢〉寫鄰居張姨作為單親母親的角色，如何辛勞工作撫養孩子長大，「積下塵垢的故事，我僅是耳聞；穿深藍制服，半彎著腰掃除塵垢之時，我無意中目睹了，如今猶歷歷在目，變成見證。命運，她選擇了承擔；晚年安順，是承擔命運之後的命運。天天掃除，自我救贖，塵垢亦應化作無垢了吧。」社會基層人物的命運總不會太如意，單身母親在生活上的拉扯，突然令我想起早前看過的一套電影《窄路微塵》，情景故事總有幾分相似。但〈窄路微塵〉中的女子Candy雖為單親媽媽，她身處的時代卻是社會風氣更為開放的，女兒也十分體諒和理解母親。不如〈塵垢〉中的張姨，背後受盡唐樓鄰居非議與譏諷，那個保守的年代，女性自主或來得不太容易。

《揚眉策馬》有如一部由生活經歷編織而成的綿密小書，封面不濃亦不淡的紫，體現一種柔美下的剛強。作者筆下記述基層人物的生活面貌，對萬物慈悲為懷的心境，背後是一份面對生命時的超脫、坦然和率真情感。

（部份圖片由作者提供，題目為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

書名：揚眉策馬

作者：黃秀蓮

出版社：中華書局（香港）有限公司

出版日期：2022年11月



作者簡介｜葉秋弦，喜愛編書和創作，希望生活是文學。著有散文集《綠皮火車》（2021）。

