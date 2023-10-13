《舖貓紀》散文融合小說筆法　記香港老區隱世舖貓生活｜開卷樂

或許家裡容不下，或許生命真的太重，作者陳微選擇了愛貓卻不養貓，但似是無貓卻有貓。陳微以緣會貓，避開媒體追訪和大眾知名舖貓，獨自漫遊城市中的橫街窄巷，尋找隱世舖貓，透過自身的觀察和感想，為牠們寫了《舖貓紀》。

文：香港電台開卷樂｜原題：《舖貓紀》－以緣會貓



店舖貓最大的危機可能是有機會走失。（資料圖片）

香港人多舖貓多，尤其老區更甚，橫街小巷總是瞥見舖貓的身影。舖貓最初出現是店主們為了治鼠而找來天敵，後來環境衛生改善，捉鼠的功能性逐漸消失，變成了店舖的生招牌。舖貓吸引一眾貓奴，與街坊們互動，在繁忙都市生活中，慵懶地伸伸腰。一個又一個陳微與貓相遇的故事，化作散文，輯錄成《舖貓紀》。瞬間緣份，相遇一剎，例如陳微與老貓Busca相遇，不久貓因病離世，因此她在〈附記：老伴〉記下了Busca最後的痕跡，以及遺留下老伴BB的故事。

《舖貓紀》

香港電台文教組節目《開卷樂》由馮傑、鄭政恆、黃怡、鄒芷茵、唐睿主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



司馬遷寫《史記》，用「紀」於帝王。如今貓作為主子，貓奴作者也採用「紀」寫主子的事跡。陳微在〈序〉寫道，貓再親人，也應有淡薄的隔絕，貓在人身旁彼此卻互不干涉。這種舖貓與人的互動形成獨特關係。陳微將內容大致分為貓與店舖、社區、城市三個主要部份。雖記舖貓生活，然而本書的文體卻非訪問稿，而是散文之中融合了小說筆法與及無窮想像。據陳微的觀察，不少舖貓都是店主領養或拾獲，各故事難免有重複之處，故陳微撰文時不時細心留意店舖四周環境，尤其是貓與空間的連結，配以想像力展開故事，讓讀者了解舖貓與店主之間的相處，同時又不落俗套。

〈店舖守則〉文中開首就寫下了十條守則，例如店內有物與無物的地方，只要貓感到舒適一律歸貓所有；可以接受街坊路人們疼愛但不可隨意抱起貓，以免其受驚。這篇散文紀錄了一間百年古舊的香料店，這裡的護香者舖貓「豹谷」如同法師，對抗行使黑魔法的鼠輩，店內每個角落早已刻有歷代貓先賢的氣息，豹谷繼承志向，每日巡邏猶如佈下魔法陣，守護著香料店。陳微分享道香料店多年的歷史配以獨特香氣，予人一種神秘的感覺，而貓的味道驅除老鼠，令她聯想貓法師的神奇結界，令老鼠不易進入店舖的範圍。

意圖偷懶的貓店長。（Instagram@chinesewhiskers）

除此之外，陳微在寫作形式上亦多樣化展現，如〈my.cotton.candy.and.my.baby〉寫的是託兒所一對貓夫婦棉花糖和阿B，與店主阿姨的日常故事。陳微在書中以網絡社交平台IG的貼文格式展示，打破慣常散文的形式。在出書之時，有人提議陳微與攝影師合作，拍攝貓的插圖，陳微卻以一支50mm定焦鏡和她的業餘攝影技巧，以自己的方式把舖貓拍下來封存。讀者除了感受文字的魅力外，不妨留意一下被定格的舖貓們，用心感受他們與人類相遇的故事。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版，圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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