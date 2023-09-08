文學散步專家以長篇故事遊香港　小說介紹本地文學地景｜開卷樂

近年「散步」一詞興起，不但網上有很多純散步影片，亦發展出各種主題的散步路線，文學散步是其中之一。大部份有關散步的書籍都是偏向功能性，例如指南、社區地圖或是創作結集。 《來一場文學散步》作者可洛是一位文學散步專家，亦是創作班導師，他選擇以長篇小說去寫文學散步，希望帶給讀者新的感覺。小說中主角們所到之地，都是真實存在的街道和商店，熟悉北角的朋友看到封面上的插畫就會知道，坐在書本上的貓兒，正是北角森記圖書的小貓。



北角森記圖書的小貓（吳鍾坤攝）

來自日劇的靈感

書本的創作靈感始於一部日劇。可洛說，很多時候日劇都會拍攝不同題材，而且非常擅長把紮實的知識和傳統概念，結合在有趣的故事當中，達到娛樂與知識並重。可洛在疫情期間就看了一套日劇，正正是關於男女主角在東京和關西等地方散步，並介紹一些名建築。可洛當時就感覺到，這情節不就是與自己帶文學散步活動，介紹作家足跡和文學作品的情況相似嗎？可洛認為，長久已來有很多作家，以地方作為靈感，寫詩或者各種不同形式的文學，他便想到寫一本有香港特色，且介紹本地文學地景的長篇故事，「跟著地圖走，把過去和現在、文學與現實重疊起來」。

《來一場文學散步》書封

香港電台文教組節目《開卷樂》由馮傑、鄭政恆、黃怡、鄒芷茵、唐睿主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



身不由己的七條路線

《來一場文學散步》全書有七章，皆以香港地方命名，分別是〈西營盤〉、〈香港中文大學〉、〈灣仔〉、〈鰂魚涌、北角及炮台山〉、〈觀塘〉、〈土瓜灣〉與〈中環〉，並在章節前後附有地圖及相關文學作品列表。可洛說自己近年想知道更多從前的香港故事，所以愛上研究地方歷史。可是，為什麼說「身不由己」？正是因為在幾年前的疫情期間，不能四出探索，只能把記憶中的散步路線化成作品。其實可洛在這七條路線帶領過多次文學散步，深刻得能以腦中記憶畫出地圖。除了文學和歷史故事，書中亦介紹了不少地區內的有名小食，例如土瓜灣的炸雞脾、北角的咖啡店，呈現地區的真實感。

土瓜環街景（資料圖片）

在路上遇上的兩個行人

除了紮實的社區歷史故事，小說的魅力亦在於人物故事的發展。故事中，寫作班導師張志樂，遇上助理教師王莉。兩人也是在大學修讀中文系，發展出一段浪漫的文青情緣。王莉與在西營盤遇上張志樂，張志樂讓她接觸了文學散步。二人在充滿文學故事的社區散步，自然有說不完的話題。通過一場又一場的對話，慢慢了解、慢慢稔熟，至於二人的結局，就要讀者自行探索了。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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