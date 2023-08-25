港島吾愛｜從未結集散文看見西西另一面：足球迷、好讀者｜開卷樂

香港文學家西西去年離世，她的好友何福仁整理了她的散文，結集成《港島吾愛》。全書收錄52篇作品，分為4部份，分別是「再看足球」、「非洲系列」、「小品一束」、「港島吾愛及其他」。香港恒生大學中文系副教授郭詩詠博士指，以往西西散文集主要是特定專欄結集，如《試寫室》、《我的玩具》，又或是特定主題，如《剪貼冊》、《拼圖遊戲》等圖文對寫，而《港島吾愛》像是「新曲＋精選」，將未曾結集的西西新作，配以精選散文，讓讀者來一次作品回顧。

文：香港電台開卷樂｜原題：《港島吾愛》－讓我好在明天把你一點一點地忘記



1990年代，西西和五六個月大的貓兒妹（照片來自何福仁facebook）

另類球迷

西西的父親曾是球證和教練，她的家人曾分享西西支持英超球隊阿仙奴，對足球有濃厚興趣。西西的〈為甚麼看足球〉提及，她起初愛足球，是因為隨父親去看球賽便可以喝汽水。1990年意大利世界盃，西西已受報刊邀約寫專欄，《港島吾愛》則收錄了西西於2006年德國世界盃期間再度撰寫的專欄文章，故此部份名為「再看足球」。

英格蘭在1990年世界盃4強不敵西德出局。（視覺中國）

西西看球賽不單是集中在球員身上，她向讀者呈現出獨特的觀察角度，如留意後備球員的舉動、球衣、廣東話電視評述的豐富詞彙等等。〈聽與視之娛〉寫未有電視之時，上一輩都是到涼茶舖聽收音機轉述球賽。直到電視普及，市民觀賞足球便不再單靠聲音。可是電視評述員仍會形容球衣的顏色，「依舊如此開場，甲隊紅衣黑褲，左攻右；乙隊白衣白褲，右攻左。」西西認為這些細節旁述，讓失明球迷也能享受足球樂趣，行文間足見西西的溫暖和細心。

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



生的喜悅

郭詩詠指，西西是一名作家亦是一名好讀者，她不時寫閱讀筆記，喜與讀者分享具啟發性的觀點。「非洲系列」就是西西觀察非洲民族的風土人情，再以平易近人的語調與大家分享心得。如〈露西〉講述了非洲早期的直立人，再介紹非洲人類起源的歷史。

露西骸骨（wiki）

「小品一束」則是西西寫生活的點滴。郭詩詠認為這部份可以從中窺見西西生命的情調。〈青蔥的生命〉一文發表於1957年，寫年輕的西西嘗試在家中種蔥，經歷數次失敗後發現鐵罐出現了奇跡，蔥在泥土萌芽。「我從不曾想過，生命給予人的活力和愉悅竟會這樣；也許，就算是最微渺的生命也有神聖的一頁，在它萌芽的時候。」西西目擊生命的誕生，產生了對生的喜悅。郭詩詠指此文也透視到西西的正面思維，不甘失敗，遇難迎難的精神。

悼亡與悼忘

點題之作〈港島吾愛〉是西西的著名作品，在1968年發表。文中投射了她失去父親的哀痛，但與重要的人的情感與記憶，又無奈地隨香港地景的消失而慢慢淡忘。文中開首提到西西漸漸地忘記父親的皮膚、掌紋、姿態，「那麼地一點一點，一點一點」，回憶了自己與父親經歷了戰亂，「我們說，我們總有地方可以去」，於是去到了「有一個港，叫香港。」多年來西西與父親在香港留下不少足跡，但隨城市變遷，「陳舊的尖沙咀碼頭，那些木板叮嚀的長廊」、舊電影院、帽子店逐漸隱去，「有一間你愛在窗櫥外蹓躂的伊利，它們也逐漸隱去，而一切就升起來，城市建在城市上，臉疊着臉」。

西西2002年在德國馬丁路德譯新約處（照片來自何福仁facebook）

60年代香港快速轉變，西西與爸爸曾一起經歷的場景一個接一個地消失，我們又如何抵抗記憶的消失？雖然城市變化令我們失去回憶的提示，但不代表我們會忘掉情感，忘記生命中重要的人。遺忘，讓我們學會珍惜，學會惦念。「這是一個十分美麗的城市，你說。是的，是的，我愛港島，讓我好在明天把你一點一點地忘記。」西西在〈港島吾愛〉結尾如是說。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版，圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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