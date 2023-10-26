屢破千萬成交　中國80後「新水墨」領軍人物郝量｜亞洲藝術新星

【亞洲藝術新星100】要說近年在拍賣場上售出價最高的中國藝術家，郝量絕對算得上其中一位。他以「新水墨」風格聞名，作品中看到中國傳統工筆畫技巧，亦能看到西方溼壁畫影子，多件作品破千萬成交，引起國際藝壇關注。



郝量作品《瀟湘八景》2017年參加威尼斯雙年展，其後巴黎龐畢度中心、紐約大都會博物館等各大美術館都將他作品納入館藏，香港M+博物館亦藏有其中一副作品，可以說是當代中國80後藝術家領軍人物。



郝量，《毒浮屠2》，2010年作（蘇富比）

郝量（資料圖片）

郝量1983年出生在成都一個電影世家，爺爺是著名導演郝偉光，雖然他沒有進入電影行業，但在家庭環境薰陶下，他自少接觸不少如《封神演義》、《三言二拍》等經典文學作品，為後期作品奠定豐富文化底蘊。他在2009年在四川美院中國畫系取得碩士學位，兩年後作品便進入拍賣市場，幾乎保持100%成交率，其中《獵人與地獄變》、《殼》、《林間記》等多件畫作均超過千萬成交，作品炙手可熱。

郝量被視為中國當代水墨新生代代表，他形容自己是以中國畫的方法來工作，每件作品針對某幾個概念深入研究文本和藝術史。作品可以看到其紮實中國工筆畫功底之餘，亦能看到他把日本浮世繪、波斯細密畫等各種手法互相糅合，以這些技藝演繹都市人眼中感興趣議題。他不少作品與前人相關，參考來源廣泛，譬如《羽城化蝶》靈感來源來自意大利作家卡爾維諾《看不見的城市》、《卷起千堆雪》內容與元代畫家筆下蘇軾相關、《夜以繼日》是受古代石碑和拓本啟發，而《竹林七賢》、《竹骨譜》等作品也可以看到中華文化內涵。

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2017年，郝量攜當代水墨作品《瀟湘八景》參加第五十七屆威尼斯雙年展，當時他是最年輕參展者之一。他所畫《瀟湘八景》中，每一幅畫作都使用不同手法處理傳統山水畫，成為展場議論焦點，亦讓他站上國際舞臺。同年他參加了紐約大都會群展「山川無盡：中國的風景傳統」和巴黎蓬皮杜國家藝術和文化中心「蓬皮杜四十周年收藏展」，逐漸被稱為當代中國80後藝術家領軍人物。