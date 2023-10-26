陳百強逝世三十年｜他對圈內人影響有多深？｜歌曲心頭好｜林綸詩

不是看到香港電台節目《港樂 • 講樂》懷念陳百強，也沒有留意原來今年是他逝世三十週年。10月25日是他的死忌，除了歌迷，大眾也應該想懷念一下。

文：林綸詩｜原題：陳百強 永恆的年輕



陳百強生於1958年9月7日，除了擁有俊朗外表及能歌擅舞外，其與生俱來的高貴氣質也受人稱頌。加上出眾的衣裝品味，他的裝扮往往成為當時年輕人的潮流指標。

可能已過了一段時間，懷念陳百強的活動及聲音，從來不及00後過世的歌手大，反而從其他音樂人或DJ的口中，可以感受到他對圈內人的影響。我也是從小由其他渠道認識陳百強的。一是電影《初戀無限TOUCH》（1997），二是林一峰的舞台劇《一期一會》（2007）。

前者梁詠琪自彈自唱《幾分鐘的約會》，是點題的插曲，編導應該也是因應這首歌的「地下鐵碰著她。。。。」而寫出一對小情人在地鐵中初遇的情節。我也很喜歡這歌一不小心的時代意義。畢竟現在叫「港下鐵碰著她」就不 work了。

後來看訪問說梁詠琪本身超級喜歡陳百強（之後在致敬演唱會及紀念專輯中也是㨂選這一首）。一次梁詠琪做陳曉東的演唱會嘉賓，二人也是合唱這首，好像也把歌曲私有化成了另一首歌了。

至於《一期一會》，是以陳百強的歌曲串連一個故事，是我首次一次過欣賞到他的歌曲 風格，配上民謠風的林一峰感覺，十分合適。劇情講及一班大學生的青春及畢業之後的點滴。我記得林一峰受訪談創作理念時，說因為他的媽媽很喜歡陳百強，所以從小聽很多，對他影響很大。

林一峰《一期一會》劇照

一個中學生的愛情故事，一個大學生的愛、友情故事，用陳百強的歌曲連起——無論是劇外劇外，似是歌頌著他永恆的青春形象，也令當時未聽過陳百強歌曲的我，已經感受到他的魅力。

說回《港樂。講樂》，回顧陳百強的片段之後，最尾一段有林智樂唱《一生何求》（亦是之前無綫《下流上車族》的插曲），也算近年翻唱的水準之作。讓陳百強在年輕人之間活下去。

（專欄「歌曲心頭好」隔周刊出，圖片及標題為編輯所擬。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

