《白日之下》雲集好戲之人　沉實地喚起我們的良知｜何故專欄

《白日之下》雲集好戲之人，劇本、拍攝和配樂都非常精彩！沉實地喚起我們的良知，關注社會的不公義。



《白日之下》電影海報

《白日之下》改編自真人真事，講述「A1新聞社」接獲一宗有關殘疾院舍「彩橋之家」虐待院友的線報，偵查小組為了揭露真相，記者凌曉琪（余香凝 飾）潛入院舍，假裝是院友通伯（姜大衛 飾）的孫女，揭發院舍裡的非人道生活，以及院長章劍華（林保怡 飾）的罪行⋯⋯

《白日之下》電影劇照

《白日之下》由爾冬陞監製，簡君晉編劇和執導，聯合編劇唐翠萍曾與簡君晉合作ViuTV原創劇集《IT狗》，擔任該劇的編審，另一位聯合編劇李卓風，由他監製、編劇和導演的短片《接近無限溫柔的瘋狂》，在第十二屆鮮浪潮國際短片節獲得「特別表揚」。《白日之下》見證了香港影壇新生代的熱誠和實力，甚至是社會責任！

《白日之下》電影劇照

《白日之下》是第20屆香港亞洲電影節開幕電影之一，簡君晉的首部長片《當C遇上G7》，曾入圍2013年香港亞洲電影節「香港首作」單元之一，他跟亞洲電影節果然有緣。有趣的是，今屆另一部開幕電影《年少日記》，同樣是由爾冬陞監製。更有趣的是，《白日之下》和《年少日記》同樣囊括了第60屆金馬獎的五項提名。爾冬陞努力提拔後輩，成績有目共睹。

《白日之下》電影劇照

《白日之下》有好劇本，在朱芸編的出色配樂下得以昇華，更重要是有一班好演員！在第60屆金馬獎的五項提名中，三項是演員獎項：「最佳女主角」（余香凝）、「最佳男配角」（林保怡）和「最佳女配角」（梁雍婷），他們都有不同程度的亮麗演出，特別是余香凝，由頭帶到尾，有層次地演活了一個外剛內柔的現代女俠！梁雍婷雖然戲份不多，但她飾演的弱智院友非常突出，令人留下深刻印象。然而，更厲害的是令人不寒而慄的林保怡！

《白日之下》電影劇照

《白日之下》的滄海遺珠之一，乃是憑《報仇》勇奪第16屆亞洲影展最佳男主角獎的香港首位亞洲影帝姜大衛，他飾演的通伯惟妙惟肖，時而瘋癲呆笨，時而充滿睿智，彷彿是在亂世存活之道，令人唏噓。姜大衛在前半段跟余香凝的互動非常精彩，特別是真真假假的「爺孫情」，奇怪他竟然失落提名時，後半段的劇情突然急轉直下，變成凌曉琪跟章劍華正面交鋒，立即明白林保怡得到評審垂青的原因。相比通伯的「大智若愚」，章劍華的「大惡若善」更難演，林保怡勝在內歛不浮誇，很喜歡他的眼神、語氣和小動作，造型當然對他有很大幫助，難怪本片另外兩項金馬提名分別是「最佳美術設計」（潘燚森、謝靄霖）和「最佳造型設計」（潘燚森、陳巧倩）。

《白日之下》電影劇照

《白日之下》的其他配角都有不俗的表現，飾演老總的朱栢謙、飾演律師的朱栢康、飾演院友的陳湛文和胡楓、飾演院舍看護的龔慈恩和寶珮如、還有高瀚文、彭杏英、梁仲恆等，簡直是群星烘照余香凝！然而，個人最喜歡演技更進一步的周漢寧，他成功駕馭一個沉重得令人吃不清的悲劇角色，掌聲鼓勵！

《白日之下》有很多金句，為弱勢社群發聲，引發觀眾的反思和共鳴。十年後，或許不會再有記者，或許我們不只不能夠改變世界，甚至連這個城市也會變成像電影裡的殘疾院舍般糟糕，但重點是到時我們能否繼續讓真相曝光？如何曝光？

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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